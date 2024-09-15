Filistin Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Hasan Turan Suudi polislerin boynundan alamadığı kefiyeyi şehid Ayşenur’a hediye etti.

ÖZEL HABER Yücel Kaya

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen 26 yaşındaki Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinde duygusal bir an yaşandı.

Filistin kefiyesi taktığı için Suudi polisler tarafından gözaltına alınmasına rağmen o kefiyeyi çıkartmayan Parlamentolar Arası Filistin Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Milletvekili Hasan Turan kefiyeyi şehid Ayşenur’un ay yıldıza sarılı tabutunun üzerine koyarak ona şöyle seslendi.

“Ayşenur;

Filistin’de kutsal zeytin ağacının altında, taşsız/silahsız olduğun halde, başından vurarak şehit ettiler seni, korkakça ve de kalleşçe!

Boynuna taktığın kefiyenle, o güzel gülümsemenle; en çok da zulme karşı direnişinle anımsayacağım seni ben, yeminlen…

Yanımda getirdiğim, Hac’da Kabe kokusunu almış kefiyemle uğurlamak istedim seni; bir Mescid-i Aksa şehidine başka nasıl veda edilir, bilemedim ki?!

Tabutuna sarılı Ay Yıldızlı Türk Bayrağının üzerine bıraktığım “karakolluk kefiye”, sana kıyan bir zalim-zorbayı korkutanla kardeş olsunlar diye; ilelebet benden hediye…

NE OLMUŞTU?

Filistin Davasına ve halkına akademik ve diplomasi alanında destekte bulunduğundan dolayı Filistin Devleti tarafından onur ödülüne layık görülen Hasan Turan, Filistin’i temsilen taktığı kefiyeyi Suudi polislerine vermek istemedi. İşte o arada Kabe’nin önünde bir arbede yaşandı.

Milletvekilinin boynundaki kefiyeyi alamayan Suudi polisleri ek takviye isteyerek Hasan Turan’ı gözaltına aldı.

Ak Parti İstanbul Milletvekili ve aynı zamanda da Parlamentolar Arası Filistin Dostluk Grubu Başkanı da olduğunu Suudi yetkililere söyleyen Hasan Turan, boynundaki kefiyeyi gözaltına alındığı halde çıkartmayacağını dile getirdi.

O arada Turan’ın gözaltına alındığı yakınları tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cidde Başkonsolosuna ve Türk Dışişlerine bildirilmişti. Konsolosluk Suudi polisini arayarak neden gözaltına alındığını sorgulayarak derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Suudi yetkililer, Turan’ın boynundaki Filistin Kefiyesini çıkartmak istemediğini ve bu kefiyenin siyasi bir sembol taşıdığını ileri sürerek Hasan Turan’ın serbest bırakılmasına yaklaşmadı.

Edindiğimiz bilgiye göre Konsolosluğun görüşmesinden on dakika sonra Türk Dışişleri devreye girdi. Turan, Suudi polisinin kendisinden alamadığı kefiye ile birlikte serbest bırakıldı.

Parlamentolar Arası Filistin Dostluk Grubu Başkanı olan Milletvekili Hasan Turan’ın serbest bırakılması için Hakan Fidan’ın bir telefonu yetmişti.