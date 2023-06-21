Filistin doğal gazında sürpriz gelişme!

Hamas'ın İsrail ile müzakereler yürüten Filistin yönetimine Gazze'deki doğal gazı çıkarması izni vereceği iddia edildi.

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi açıklarında bulunan doğal gaz rezervlerinin çıkarılması üzerine tartışmalar sürüyor.

The New Arab'ın haberinde, Filistin İslami Direniş Hareketi HAMAS'ın, ABD ara buluculuğunda İsrail ve Mısır'ın Gazze açıklarındaki doğal gaz keşfi ve çıkarılması üzerine yaptığı müzakerelerin başarıyla neticelenmesi durumunda Filistin yönetimine gaz sahasında platform kurma çalışmalarını yürütmesine prensipte izin vereceği bilgisi yer aldı.

New Arab'a konuşan Hamas'a yakın bir kaynak, "Hamas'ın Gazze gaz sahasında platform kurulması ve doğal gaz çıkarılması konusunda uygulama planlarının başlatılması için Filistin yönetimi, Mısır ve ortak şirketler tarafından kabul edilecek nihai prosedürlerin ilan edilmesini beklediğini" ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının ve ablukasının etkilerini hafifletmek amacıyla Mısırlı yetkililerin hem Gazze hem de Batı Şeria'daki ekonomik durumu iyileştirmek için teklifler sunduğunu söyleyen Hamas'a yakın kaynak, Mısırlı yetkililerin, kendi gaz kaynaklarından istifade etmeleri üzere Filistinlilere fırsat sunması için İsrail'e baskı yaptığını belirtti.

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Kaynak ayrıca "Mısırlılar ile yürütülen müzakereler baz alınarak Filistin yönetimi, uluslararası alanda tanınan tek Filistinli oluşumdur ve Filistin yönetimi Gazze'deki çıkarılacak gazdan elde edilen geliri alacaktır. Bu sebeple biz Gazze'deki durumun iyileşmesi adına Filistin yönetimine platform kurması iznini kabul etme kararına vardık." dedi.

Gazze'deki yönetimden sorumlu Hamas'ın anlaşmayı kabul etmesi halinde çıkarılacak doğal gazdan gelir elde edecek.

Gazze'deki gazın çıkarılmasına ilişkin ABD liderliğinde Mısır, İsrail ve Filistin yönetimi arasında müzakereler sürüyor. Mısır ve İsrail'in ortaklaşa işleteceği gaz tesislerinden Hamas ve Filistin yönetimi de gelir elde etmesi bekleniyor.

İsrail, uluslararası toplumun Filistin yönetimini bir devlet olarak tanımadığından dolayı yönetimin tek başına 36 milyar metreküp gaz rezervini çıkaramayacağını savunuyordu. Bu sebeple İsrail hükümeti, Mısır'ın doğal gaz rezervlerinin çıkarılması projesine dahil olmasını öneriyor.

İsrail'den onay

Netanyahu hükümeti, geçtiğimiz günlerde Gazze açıklarındaki doğal gazın bulunduğu yerde platform geliştirilmesini onaylamıştı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "projede ilerleme kaydedilmesi İsrail'in güvenlik ve diplomatik ihtiyaçlarının korunmasına bağlı olacak" denilmişti.

İsrailli medya kaynaklarına göre, Mısır, Filistin yönetimi ve İsrail arasında yapılan yoğun ve karmaşık müzakerelerin ardından Hamas'ın projenin gelirlerini silah geliştirmek amacıyla kullanmayacağının garantisini alması üzerine İsrail, projenin geliştirilmesine onay verdi.

Hamas'a yakın kaynak New Arab'a, "Mısır'dan Hamas'ın İsrail'le uzun vadeli bir ateşkes imzalamaya hazır olduğuna dair" garantiler alması sonrası kararını açıkladığını" söyledi.

İsrail Gazze doğal gazının çıkarılmasını yıllardır engelliyordu

İsrail, güvenlik gerekçelerini ileri sürerek yıllar boyunca Gazze açıklarındaki doğal gazın çıkarılmasını engelledi.

Böylelikle Filistinliler kendilerine ait doğal gazdan istifade etmekten mahrum bırakıldı.

Gazze kıyısının yaklaşık olarak 30 kilometre batısında bulunan doğal gaz sahasında keşif ve platform kurma çalışmaları için 1999 yılında İngiliz BG Group teklif yapmış ve Filistinli taraflarla anlaşma imzalamıştı.

Ancak İsrail ile anlaşma sağlanamaması sebebiyle söz konusu projeler hayata geçmemişti.

Söz konusu sahada 1 trilyon fit küpten fazla doğal gaz bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: Mepa News