  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Filistin Dışişleri Bakanı Maliki: "Uluslararası barış konferansı müzakereler için gerekli ivmeyi yaratabilir"
Aktüel

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki: "Uluslararası barış konferansı müzakereler için gerekli ivmeyi yaratabilir"

Yeniakit Publisher
2020-10-26 21:46:39 -
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki: "Uluslararası barış konferansı müzakereler için gerekli ivmeyi yaratabilir"

BİRLEŞMİŞ MİLETLER (AA) - Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail-Filistin sorunu için uluslararası barış konferansı düzenlenmesinin, tarafların bölgeyi sonsuza dek değiştirecek bir barış anlaşmasını müzakere etmesi konusunda gerekli ivmeyi yaratabileceğini söyledi.

Maliki, video konferans ile bağlandığı BM Güvenlik Konseyi'nde, Filistin'in BM'nin uluslararası barış konferansı düzenlemesi çağrısının barışa olan bağlılıklarının nihai kanıtı olduğunu ifade etti.

Dünya ikili müzakereler için çağrı yapmaya devam ederken İsrail'in tek taraflı adımlarının galip gelmesine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Maliki, şunları söyledi:

''Taraflara müzakere çağrısı yapmak artık yeterli değil, yükümlülüklere saygıyı teşvik edecek ve yasa dışı tek taraflı eylemlerden caydıracak önlemler bu çağrıya eşlik etmeli. Artık yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu söylemek yeterli değil, hesap verilebilirlik de sağlanmalı. Artık, iki devletli çözümden bahsetmek yeterli değil, Filistin'in devlet olarak tanınması da gerek.''

Uluslararası toplumun barışı kurtarmak için harekete geçmesi, aksi takdirde sonuçlarına herkesin katlanması gerektiğini söyleyen Maliki, ''Uluslararası barış konferansının düzenlenmesi, tarafların bölgeyi sonsuza dek değiştirecek bir barış anlaşmasını müzakere etmesi konusunda gerekli ivmeyi yaratabilir.'' dedi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Robo: Türkiye bizim için stratejik bir ülke
Ekonomi

Robo: Türkiye bizim için stratejik bir ülke

Arnavutluk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, "Türkiye bizim için stratejik bir ülke ve Türkiye'nin Arnavutluk ekonomisinde ciddi..
Resmen duyurdular... Ermenistan ateşkesi bu sefer fena ihlal etti!
Gündem

Resmen duyurdular... Ermenistan ateşkesi bu sefer fena ihlal etti!

Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlanan ateşkes 3'üncü kez ihlal edildi. Dün anlaşmaya varılan ateşkesin başladığı 08:00’den, 5 dakika g..
Bölgeden az önce dünyaya duyurdular! ‘Her an semada göreceksiniz’
Gündem

Bölgeden az önce dünyaya duyurdular! ‘Her an semada göreceksiniz’

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dış müdahale olursa Türk F-16'larını devreye sokacaklarını belirtti.
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay