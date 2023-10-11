Filistin Dışişleri, acil ‘uluslararası eylem’ çağrısı yaptı: Siyonist İsrail'den Filistin halkını koruyun
Filistin Dışişleri Bakanlığı işgal altında yaşayan Filistin halkı için uluslararası koruma sisteminin etkinleştirilmesini taleb etti.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Gazze’de halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması ve savaşın derhal durdurulması için acil ‘uluslararası eylem’ çağrısında bulundu.
Filistin Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı çağrısında “Bakanlık, bu çılgınca savaşın derhal durdurulması ve Gazze Şeridi'ndeki halkımızın temel ihtiyaçlarının acilen karşılanması için acil uluslararası eylem çağrısını yinelemektedir. Bakanlık ayrıca işgal altında yaşayan Filistin halkı için uluslararası koruma sisteminin etkinleştirilmesi talebini yineler” ifadelerini kullandı.