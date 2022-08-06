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Dünya Filistin direniyor! Gazze'den gönderilen füze Sderot'ta isabet aldı!
Dünya

Filistin direniyor! Gazze'den gönderilen füze Sderot'ta isabet aldı!

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına misilleme yapan Filistin direniş güçlerine El Kassam tugayları da dahil oldu. Filistin'in gönderdiği bir füze Demir Kubbe’yi geçerek Sderot kentinde isabet aldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 22:42:00 - 2022-08-06 23:45:16

 Yeniakit.com.tr 

Katil İsrail askerleri, "teröristleri temizliyoruz" şeklindeki alçak bahanesi ile Filistinli mazlumlara yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Filistin direniş güçleri de saldırılara anında karşılık vererek siyonistlere misilleme yaptı.

Filistin direnişine El Kassam tugayları da destek verdi.

Filistin'in gönderdiği bir füze Demir Kubbe’yi geçerek Sderot kentinde isabet aldı. O anlar Filistinli Müslümanlar tarafından amatör kameralarla kaydedildi.

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