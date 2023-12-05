Filistin Direnişi İsrail Yerleşimlerini Vurdu Gazze'de Kara Savaşlarına Giriyor

Filistinli direniş grupları, saldırganlığa misilleme olarak Gazze sınırındaki İsrail yerleşimlerini roket salvolarıyla vurdu.

Hamas direniş hareketinin askeri kanadı El Kassam Tugayları, savaşçılarının Sderot, Aşkelon, Beerşeba ve Gazze bölgesindeki diğer yerleşim birimlerine roket attığını duyurdu.

İslami Cihad direniş grubunun askeri kanadı Kudüs Tugayları ve Şehit Ebu Ali Mustafa Tugayları da savaşçılarının Gazze sınırındaki yerleşimleri vurduğunu söyledi.

İsrail medyası Gazze'den işgal altındaki bölgelere onlarca roket atıldığını bildirdi. Gazze bölgesindeki bazı yerleşim birimlerinde roket atışları nedeniyle çok sayıda binanın hasar gördüğü belirtildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail ordusu, Gazze'den güneydeki Nirim yerleşimine atılan havan mermisi sonucu 5 askerin yaralandığını söyledi.

Öte yandan İsrail saldırganlığı, ateşkesin sona ermesinden bu yana 180 Gazzelinin hayatına mal oldu.

Kara Savaşları

Bu arada direniş güçleri, Gazze şehrinin güneybatısındaki Tel Al-Hawa cephesi de dahil olmak üzere kuzey Gazze Şeridi'ndeki birçok cephede işgal güçleriyle şiddetli çatışmalara girdi.

El Kassam Tugayları, savaşçılarının bir İsrail tankına ve bir araca Tandem şarjlı Yassine mermisi de dahil olmak üzere mermilerle vurduğunu söyledi. Ayrıca savaşçılarının Gazze'nin kuzeybatısındaki bir İsrail toplantısını havan toplarıyla hedef aldığını duyurdu.

Aşağıdaki video, direnişçilerin Gazze çevresindeki yerleşim yerlerine attıkları roketler nedeniyle hasar gören İsrail aracını gösteriyor.

Kudüs Tugayları savaşçıları ise Netzarim cephesindeki İsrail toplantısını hedef aldı ve Gazze Şeridi'nin merkezinde görev yapan İsrail Skylark insansız hava aracını düşürdü.

Düşen Drone

Aşağıdaki videoda Kudüs Tugayları tarafından orta bölge semalarında düşürülen Siyonist "Sky Lark" insansız hava aracının enkazı gösteriliyor

Kaynak: Al-Manar İngilizce Web Sitesi