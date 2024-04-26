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Dünya Filistin Diplomasi Merkezi ABD'deki şiddeti yazdı! 'Siyonist Kanarya Projesi'
Dünya

Filistin Diplomasi Merkezi ABD'deki şiddeti yazdı! 'Siyonist Kanarya Projesi'

Yeniakit Publisher
2024-04-26 20:11:00 -
Filistin Diplomasi Merkezi ABD'deki şiddeti yazdı! 'Siyonist Kanarya Projesi'

Filistin Diplomasi Merkezi, yayınladığı analizde ABD'deki İsrail karşıtı üniversite öğrencilerine yönelik polis şiddetini değerlendirdi.

Siyonist Kanarya Projesi'ne dikkat çekilen makalede,  "Son günlerde Columbia Üniversiteli yüzlerce öğrencinin, ABD yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarda İsrail'e devam eden desteğini protesto ettikleri için tutuklanmalarının arkasında "Kanarya Projesi" yer alıyor. Projenin web sitesi 2014'ten bu yana, Kuzey Amerika üniversitelerinde 'İsrail karşıtı ve anti-Semitizm' ile suçlanan öğrenci aktivistler ve profesörler hakkında, öğrencileri okuldan çıkarmak ve mezun olmaları halinde potansiyel işverenleri istihdamlarını önleyecek şekilde bilgilendirmek için kullanılan dosyalar topladı." denildi.

'Kara listeye alınıyorlar'

"Filistin davasını destekleyen öğrencilerin ve profesörlerin dosyaları İsrail'deki güvenlik makamlarına gönderiliyor, bu da İsrail'e seyahat etmeleri halinde aktivistlerin tutuklanması ve sorgulanmasına sebep oluyor." ifadeleri kullanılan makalede, "Özellikle de bu aktivistler arasında Yahudiler ve Filistinliler yer alıyorsa, aktivistlerin profillemeleri kısmen sosyal ağlardan olacak şekilde ayrıntılı olarak oluşturuluyor. Projenin web sitesinde, Filistin yanlısı faaliyetlere katılan binlerce öğrenci ve profesörün profilinden oluşan bir 'kara liste' ve aktivistlerin dosyalarını bu listeden çıkarmak istedikleri takdirde özür makaleleri yazabilecekleri bir bölüm yer alıyor." bilgisi paylaşıldı.

Makalede dikkat çeken diğer bölüm ise şöyle:

"Kanarya Misyonu sitesi, 3. yılında Filistinlilerle dayanışma içinde olan binden fazla öğrenci ve öğretim görevlisinin profilini yayınladı ve "nefret- antisemitizm yaydıklarını" iddia etti. Amerikan gazetesi "Forward" tarafından yapılan bir araştırma, sitenin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi cemaatinden, özellikle de en büyük ve en etkili Yahudi örgütlerinden biri olan San Francisco'daki Yahudi Birliği'nden büyük fon ve mali destek aldığını ortaya koydu.
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Soruşturma, öğrencilerin ve akademisyenlerin kara listeye alınmasının onları susturmayı ve Filistin davasıyla ilgili görüşlerini ifade etmelerini engellemeyi amaçladığını belirtti. Kişinin adının daha sonra kara listeden çıkarılmasının mümkün olmadığını vurgulayan yetkili, öğrencilerin ve profesörlerin isimlerinin sitenin kara listesine alınmasının kariyerlerini ve fırsatlarını etkilediğini, bunun da gelecekteki birçok potansiyel iş fırsatından mahrum bıraktığını sözlerine ekledi.

Görevleri yeni değil 

Amerikan dergisi The Nation, 'Kanarya Misyonu' sitesinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelere casusluk yaptığını ve İsrail Stratejik İşler Bakanlığı ve İç İstihbarat servisi (Shin Bet) için çalıştığına dikkat çekti. Orta Doğu Çalışmaları Derneği, bir makalesinde sitenin yaptıklarının yeni olmadığını iddia ediyor.

'Kanarya Misyonu' sitesinin yaptıklarında yeni olan şey ise, öğrencilerin hayatlarını mahvetmek ve savunmasız sosyal grupları hedef almak, tüm bunların yanı sıra iftirayı atan kişinin kimliği ise tamamen bilinmiyor."

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