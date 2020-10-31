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Aktüel Filistin Diasporası Halk Konferansı'nın etkinliğinde Filistin meselesinin geleceği konuşuldu
Aktüel

Filistin Diasporası Halk Konferansı'nın etkinliğinde Filistin meselesinin geleceği konuşuldu

Eski Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri: - "Bizi bölmeyecek ve Filistin adına birleştirecek ortak bir çatı altında çalışalım istiyoruz" - Eş-Şark Forumu Başkanı Vaddah Hanfer: - "Geçen yüzyılın tecrübesinden gelen İsrail, stratejik önemini kaybediyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-31 17:32:07 -
Filistin Diasporası Halk Konferansı'nın etkinliğinde Filistin meselesinin geleceği konuşuldu

İSTANBUL (AA) - Filistin Diasporası Halk Konferansı'nın düzenlediği, "Gelecek Dönemde Filistin Meselesinin Öncelikleri ve Ülke Dışındaki Filistinlilerden Beklentiler" başlıklı etkinlikte Filistin meselesinin geleceği değerlendirildi.

İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, eski Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri ve Eş-Şark Forumu Başkanı Vaddah Hanfer konuşmacı olarak yer aldı.

Video konferans yoluyla etkinliğe katılan Şeyh Sabri, "Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberin hayatında Filistin meselesinin nasıl ele alındığının dünyanın farklı dillerine çevirilerek farklındalık oluşturulmasını" istedi.

İsrail'in konuya ilişkin yayınlarının "yalan ve yanlışlarla dolu" olduğu uyarısında bulunan Şeyh Sabri, bazı Arap ülkelerinin bile İsrail'in yayınlarına inandığına dikkati çekti.

Şeyh Sabri, "Filistin'i sevmek yetmez. İnsanların uğrunda çaba sarf edeceği fikirler ve bilinçlenme istiyoruz. Reklam istemiyoruz. Bizi bölmeyecek ve Filistin adına birleştirecek ortak bir çatıda çalışalım istiyoruz." diye konuştu.

- "İsrail stratejik önemini kaybediyor"

Eş-Şark Forumu Başkanı Vaddah Hanfer ise dünyadaki güç dengelerinin değiştiğini belirterek bu durumun umut verici olduğunu söyledi.

"Geçen yüzyılın tecrübesinden gelen İsrail, stratejik önemini kaybediyor." diyen Hanfer, İsrail'in hedeflerinden zamanla saptığını ve geri çekildiğini dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumuna yönelik tepkilere işaret eden Hanfer, "İslami bir yapı halen varlığını koruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hanfer, İslami toplumun bilinçlenmesinde Filistin meselesinin önemine vurgu yaparak, "Filistin meselesi bu yapı için ikinci bir bağlantı olabilir." dedi.

İsrail ile bazı Arap ülkelerinin normalleşmesine de değinen Hanfer, bu durumun Filistinliler için değil, normalleşen ülkeler için bir kayıp olduğunun altını çizerek, "Filistin meselesi kimsenin yok edemeyeceği bir değerdir." ifadelerini kullandı.

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