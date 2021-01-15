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Dünya Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas genel seçim tarihini açıkladı
Dünya

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas genel seçim tarihini açıkladı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 22 Mayıs 2021'de milletvekili ve 31 Temmuz 2021'de de başkanlık seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 21:27:00 - 2021-01-15 21:37:29
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas genel seçim tarihini açıkladı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 22 Mayıs 2021'de milletvekili ve 31 Temmuz 2021'de de başkanlık seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

2006'dan bu yana seçim yapılamıyor

Filistin anayasasına göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemiyor.

 

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Yorumlar

Tr.

Filistin diye bir devlet var(mış).Her uluslarası platformda karşımızda bizde destek veriyoruz.
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