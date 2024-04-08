'Filistin destekçisiyim' diyen kişi MOSSAD ajanı çıktı!

İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatı MOSSAD, Filistin destekçisi adı altında Müslüman ülkelerden onlar için çalışması için ajan seçti. MOSSAD'ın casusluk ağına çalışan isimler, genellikle Müslüman ülkelerden hatta Filistinlilerden seçildi. Bu kişilerden biride Üniversiteli Muhammed Salhab oldu.Salhab'ın kendisini 'Filistin destekçisiyim' ve 'Mescid-i Aksa fedaisiyim' diye tanıttığı ortaya çıktı. MİT tarafından yakalanan ajanın arkadaşı ev arkadaşı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İsrail'in istihbarat kuruluşu MOSSAD, kendi ağı için bilgi ve para toplama karşılığında özellikle Müslüman ülkelerden kendi adına çalışacak isimleri seçiyor. Bunlardan birisinin de Filistin destekçisi olduğunu paylaşımlarında ve sosyal hayatında Filistin destekçisi olduğunu söyleyen Muhammed Salhab olduğu ortaya çıktı. Salhab MİT operasyonuyla yakalandı.

CUMAYA GİDİYORUM DİYEREK EVDEN ÇIKTI

Filistinli olan Muhammed Salhab, Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 6. sınıf öğrencisiydi. 3 Eylül 2021'de "Cumaya gidiyorum" diyerek evden çıkan Salhab, o günden sonra ondan hiçbir şekilde haber alınamadı.

KENDİNİ MESCİD-İ AKSA'NIN FEDAİSİ OLARAK TANITTI

MİT'in çalışmalarda Filistinli Muhammed Salhab'ın İsrail için para karşılığı casusluk yapan 15 kişiden biri olduğu ortaya çıktı. Kendini Mescid-i Aksa fedaisi olarak tanıtan Muhammed, MİT'in 2021'de düzenlediği operasyonda yakalandı.

ÜÇ HÜCREYE BÖLÜNDÜLER

Ajanların, yalnızca Türkiye'de Konya ve İstanbul merkezli üç hücreye bölündüğü ve her birinin de Filistin destekçisi adı altında çalıştığı ortaya çıktı. Ajanların, Filistin'e destek kisvesi altında özellikle Müslüman ülkelerde gösteriler yaptığı ve sloganlar attığı ancak MOSSAD adına para karşılığı casusluk için çalıştığı belirtildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"ONUN HİÇBİR HAREKETİNDEN ŞÜPHELENMEDİM"

Muhammed Salhab'ın Konya'daki ev arkadaşı Amr Mansour, ajanlık yapan arkadaşıyla ilgili konuştu. Sözde Filistin destekçisi olan ancak MOSSAD'a çalışan Salhab ile 1,5 yıl birlikte kaldığını söyleyen Amr Mansour, şu açıklamalarda bulundu;

Bu süre içerisinde Muhammed'in hiçbir hareketinden şüphelenmedim. 1,5 yıl beraber kaldık. İstanbul merkezli eğitim-danışmanlık merkezini ben kurdum. Birkaç ay birlikte çalıştık sonra o derslerinin yoğunluğu nedeniyle ayrıldı. Resmi olarak Muhammed'in şirkette bir alakası yoktu. Salhab'ın İsviçre'ye gittiğinden haberim vardı. Hatta ailesinin de haberi vardı.

"MADDİ DURUMU GAYET İYİYDİ"

Muhammed Türkiye'deki eğitiminden sonra uzmanlık eğitimi için Avrupa'ya gitmek istiyordu. Bunun için de Avrupa'da bir dernekle irtibata geçmişti. Arkadaşlarına da o dernekle görüştüğünü söylemiş. İtalya'da eğitim görmek istiyordu. Böyle bir hayali vardı. Maddi durumu gayet iyiydi. Ailesinin de Filistin'de maddi durumu iyiydi. Ben aileyi Filistin'den de tanıyorum. Ailesinden gelen 500 doların yarısını ihtiyacı olan öğrencilere verirdi.