Filistin BM Daimi Temsilcisi Mansur: Bir milleti yok etmeye çalışıyorlar

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve esirlerin durumu acil oturumla ele alındı.

Mansur, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin halkına karşı tam teşekküllü bir savaş başlattığını belirterek "Soruna askeri bir çözüm dayatarak bir milleti yok etmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Mansur, İsrail'in "soykırım ve apartheid" ile sömürgeci hedeflerini gerçekleştirdiğini ifade ederek Filistin halkının on yıllardır buna direniş gösterdiğini söyledi.

İsrailli faşist liderleri bundan sorumlu tutan Mansur, "İsrail, Filistinlilerin olmadığı bir Filistin için uğraşıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Suç ortaklığına son verin"

Mansur, her gün yapılan açıklama, kınama ve çağrılara rağmen İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ettiğinin altını çizerek "Artık kararlı adım atma zamanı. Silah, para, ticaret ve İsrail'in suçlarını gerçekleştirmesi için kalkan olmaya son verin yani suç ortaklığına son verin." ifadelerini kullandı.

Bir yandan Gazze'deki çocuklara aşı verirken diğer taraftan onların öldürülmesi için silah sağlanmaması gerektiğini vurgulayan Mansur, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki duruma da dikkati çekti.

Mansur, İsrail'in askeri saldırganlığını güvenlik gerekçeleriyle meşru kılmaya çalıştığını ancak asıl meselenin, toprak olduğunu belirterek "Filistinliler sadece Filistinli oldukları ve topraklarında yaşamak istedikleri için suçlular." dedi.

Filistinli ve İsrailli ailelerin sağlıkla birbirine kavuşmasını istediklerini çok kez söylediklerini anımsatan Mansur, "Ancak İsrail'in sömürgeci planları, iki tarafta da ölümün hakim gelmesini gerektiriyor." diye konuştu.

Mansur, İsrail'in başarılı olmasına izin verilmemesi gerektiğini, aksi halde herkesin bedel ödemek zorunda kalacağını dile getirdi.

Uluslararası toplumun İsrail'in suçlarının bedelini daha fazla ödememesi gerektiğini de vurgulayan Mansur, "Filistin, uluslararası hukuka dayalı düzenin en büyük imtihanıdır ve bu imtihan kaybedilmemelidir." ifadesini kullandı.

"BMGK kararları uygulansaydı çok sayıda hayat kurtulurdu"

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama da "Bugün burada tekrar toplanmamızın nedeni, diplomasinin başarısız olmasından ve BMGK'nin uluslararası barış ve güvenliği muhafaza etme görevini yerine getirmemesinden kaynaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"BMGK kararları uygulansaydı çok sayıda hayat kurtulurdu." diyen Bendjama, tüm hayatların değerli olduğunu ve çifte standart uygulanmaması gerektiğini vurguladı.

Bendjama, İsrail işgalinin Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlileri toplu cezalandırmaya devam ettiğini belirterek İsrail'in, Filistin kimliğini ve devlet vizyonunu yok etmeye çalıştığını kaydetti.

Amar Bendjama, uluslararası toplum ve BMGK, Gazze'de ateşkes talep ederken İsrail'in gerginliği daha da artırarak ve uluslararası hukuku ihlal ederek Batı Şeria'da Filistinlileri katletmeye başladığına dikkati çekti.

Bendjama, sessiz kalınmaya devam edilmesi halinde, bölgenin çok daha fazla gerginliğe itileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA