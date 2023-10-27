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Gündem Filistin Başbakanı'ndan flaş açıklama!
Gündem

Filistin Başbakanı'ndan flaş açıklama!

Yeniakit Publisher
2023-10-27 22:43:00 - 2023-10-28 00:13:00
Filistin Başbakanı'ndan flaş açıklama!

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları bu akşam en sert şekilde devam ederken Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'den son dakika açıklaması geldi.

Katil İsrail bu akşam 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye en yoğun bombardımanı gerçekleştiriyor. Karanlığa gömülen Gazze'de çocuk-kadın demeden sivillerin üzerine bomba yağıyor.

Hamas tarafından yapılan açıklamada İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki iletişim ağlarını ve interneti kestiği belirtildi.

Filistin telekomünikasyon şirketi "Jawwal" de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'deki tüm telefon ve internet hizmetlerinin sona erdiğini duyurdu.

Öte yandan Gazze’nin her bölgesini hedef alan İsrail saldırıları, bu akşam bölgenin kuzeyinde yoğunlaştı. İsrail ordusu, ilk olarak akşam saatlerinde obüs saldırılarıyla Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi’ne yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

Bu akşam yaşananları değerlendiren Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, "Gazze Şeridi'yle iletişim ve internetin kesilmesinin amacı, Filistin halkına yönelik katliamlar işlemektir." dedi.
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