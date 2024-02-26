Filistin Başbakanı Muhammad İştiyye istifa etti!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den beri aralıksız devam ederken, Filistin yönetiminden istifa haberi geldi.

Filistin Başbakanı Muhammad İştiyye bugün yaptığı açıklamada, Filistinliler arasında siyasi düzenlemeler konusunda geniş bir mutabakatın oluşmasını sağlamak amacıyla görevinden istifa ettiğini söyledi.

Mahmud Abbas'ın onayı gerekiyor!

Filistin Başbakanı kabineye yaptığı açıklamada, “Bir sonraki aşama, Gazze Şeridi’nde ortaya çıkan gerçekliği, ulusal birlik görüşmelerini ve Filistinliler arası bir uzlaşıya duyulan ihtiyacı dikkate alan yeni bir hükümet ve siyasi düzenlemeler gerektirecek. Buna ek olarak Otorite’nin Filistin topraklarının tamamı üzerindeki yetkisinin genişletilmesini gerektirecektir” dedi.

İştiyye’nin istifasının yürürlüğe girmesi için Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın onayı gerekirken, Abbas, İştiyye’nin yeni bir atama yapılana dek görevine devam etmesini isteyebilir.

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