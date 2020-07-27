Filistin Başbakanı Iştiyye’den Yahudi yerleşimcilerin cami saldırısına kınama

KUDÜS (AA) – Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bir camiye düzenlediği ırkçı saldırıyı kınadı.



Başbakan Iştiyye, hükümetinin Ramallah’taki haftalık kabine toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, “Yahudi yerleşimcilerin Ramallah’ın El-Bire bölgesinde bulunan El-Birr Ve'l İhsan Camisi'nin müştemilatını ateşe vermesi ve duvarlarına ırkçı sloganlar yazmasını kınıyoruz.” dedi.



İsrail’in Yahudi yerleşimcilerin işledikleri suçlardan ve artan şiddetlerinden sorumlu olduğunu vurgulayan Iştiyye, bunun ırkçı bir suç olduğunun altını çizdi.



Öte yandan İsrail’in Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planını reddettiklerini yineleyen Iştiyye, şunları söyledi:



“İşgal devletiyle tüm ilişkilerimizi durdurma kararımız aynı şekilde uygulanmaya devam ediyor. Buna binaen işgal devletinin bize şantaj uygulamasına izin vermeyeceğiz ve kesintiye uğrayan vergi gelirlerini bu ay da kabul etmeyeceğiz.”



Bir grup Yahudi yerleşimci sabah saatlerinde, Ramallah’ın El-Bire bölgesinde bulunan El-Birr Ve’l İhsan camisine saldırı düzenlemiş, caminin müştemilatını ateşe vermeye çalışmış ve duvarlarına İbranice ırkçı sloganlar yazmıştı.



- İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı



ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.



ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.



İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İşbirliği Bakanı Ofir Akunis, 1 Temmuz'da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri temmuz başından itibaren "ilhak" etme planının ertelendiğini belirtmişti.



Plana son halinin verilmesi için İsrail ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediğini söylemişti.