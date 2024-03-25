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Kobi Filistin Bankası'na 30 milyon dolarlık finansman
Kobi

Filistin Bankası'na 30 milyon dolarlık finansman

Yeniakit Publisher
2024-03-25 08:27:00 -
Filistin Bankası'na 30 milyon dolarlık finansman

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından Filistin Bankası'na 30 milyon dolar finansman sağlayacak.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Batı Şeria ve Gazze'nin en büyük bankası olan Filistin Bankasına (Bank of Palestine) mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemesi için 30 milyon dolar finansman sağlayacak.

EBRD'den yapılan açıklamada, Filistin'in yerel ekonomisinin yüzde 98'ini temsil eden mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin "Ekim 2023'te başlayan gerginliğin ardından" birçok zorluklarla karşılaştığı belirtildi.

Son tahminlere göre 2023 sonunda yerel ekonominin iş kayıpları ve artan güvenlik sorunları nedeniyle yüzde 6,4 daraldığı ifade edilen açıklamada, EBRD'nin Filistin Bankası'na sağlayacağı 30 milyon dolar finansmanın işletmelerin likidite ihtiyaçlarını karşılamak, faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak ve özel sektörün dayanıklılığının artırılmasına katkı sunmak için kullanılacağı bilgisi verildi.

EBRD Finansal Kurumlardan sorumlu Genel Müdürü Francis Malige, Filistin Bankası ile bu kredi anlaşmasını imzalamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "EBRD hem iyi hem de kötü zamanların bankasıdır. Filistin Bankasının dayanıklılığından büyük gurur duyuyoruz ve bu krediyle daha fazla Filistinli KOBİ'nin bu zor zamanları atlatmak için ihtiyaç duydukları finansmanı alacağını biliyoruz." ifadesini kullandı.

Filistin Bankası Grubu Başkanı Hashim Shawa da şu değerlendirmede bulundu:
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"EBRD ile bu kredi anlaşmasının imzalanmasını, özellikle bu benzeri görülmemiş zamanlarda MSME işlerini sürdürme ve büyütme konusundaki ortak vizyonumuzun bir başka kanıtı olarak görüyoruz. Bu kredi, reel ekonomiyi destekleme ve mevcut zorlu siyasi ve ekonomik ortamın üstesinden gelmeye yardımcı olma rolümüzü sürdürmemize olanak sağlayacak."

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