Filistin Alimler Birliği'nden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı tutumuna tepki

GAZZE (AA) - Gazze'de alimler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarını protesto etti.

Filistin Alimler Birliği'nin çağrısı üzerine Gazze'deki Fransız Kültür Merkezi önünde toplanan alimler, ellerinde "Hazreti Muhammed kırmızı çizgimizdir" ve "İslam; adalet, hoşgörü ve hak dinidir" yazan pankartlarla Fransız mallarını boykot çağrısında bulundu.

Alimler, Fransız basınında Hazreti Peygamber'e hakaret içerikli karikatürler yayınlanması ile Macron'un açıklamalarına karşı çıkmak için toplandıklarını ifade etti.

Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus Müftüsü İhsan Aşur, alanda yaptığı konuşmasında, "İslam dini ve Peygamberine hakaret etmek, saldırgan ülkelere istikrar ve güveni getirmez." dedi.

Dinlere ve peygamberlere hakaret etmeyi, "ırkçılığın ve istismarcılara yönelik nefretin göstergesi" olarak değerlendiren Aşur, bu durumun devam etmesinin halklar arasında nefret ve şiddeti yayacağını vurguladı.

Aşur, Peygambere hakarete karşı Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışmalara ve İslam dünyasında protestolara yol açtı.



Macron son dönemde yaptığı bir açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.