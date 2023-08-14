Filipinli genç kız resmen duyurdu: Müslüman oldu, Asya adını aldı! Türk restoranında çalışan aşçı idi!

Zonguldak'ta Devrekli gence aşık olan Filipinli kız Müslüman olarak Asya adını aldı.

Dubai'de bir otelde aşçı olarak çalışan Yasin Çakar yine aynı ülkede bir Türk restoranında müdür olarak çalışan Filipinli Arjenney tanışarak birbirlerine aşık oldu. Filipinli genç kız ile üç yıl süren arkadaşlıklarının ardından kendi aralarında çift söz kesti. Yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gençler Türk aileyle tanıştıktan sonra Filipinli genç kız Arjenney Müslüman olmak istediğini söyledi. Devrek Müftülüğüne müracaat eden gençler için Müftü Vekili Sadık Saran tarafından makamda ihdida merasimi gerçekleştirildi. Türk ailenin de hazır bulunduğu merasimde Filipinli Arjenney, kelimeyi şahadet getirerek Müslüman oldu ve Asya adını aldı. Babasının da sekiz yıl evvel ikinci evliliğini Müslüman bir kadınla yaparak Müslüman olduğunu ifade eden Asya Faiye Lim Dela Pa, "Ben ve Yasin üç yıl süren bir arkadaşlıktan sonra bir birimizi sevdiğimizi anladık ve aramızda söz kestik. Yasin'in Müslüman olması beni derinden etkiledi ve ben de Türkiye'ye gelerek Müslümanlığı seçtim. Şu an kalbim çok ferah ve çok mutluyum." diye konuştu.

Yapılan törenin ardından Vekil Saran tarafından Asya Faiye Lim Dela Pa'ya ihtida belgesi ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.