Filipinler’e iki Atak daha gönderildi

Şirket, iki helikopteri daha şirketin tesislerindeki test süreçlerini tamamlayarak ülkeye gönderdi. ‘Faz II’ altyapısıyla üretilen T129 Atak helikopterlerinin Filipinler Hava Kuvvetleri tarafından kabul testleri başladı. Kabul testlerinin tamamlanmasının ardından teslimatın 3 Aralık 2022’de tamamlanması hedefleniyor. Sözleşme kapsamında Filipinler Hava Kuvvetleri’ne toplam altı teslimat gerçekleştirecek olan TUSAŞ, üçüncü ve dördüncü helikopterleri ülkeye yolladı. Şirket, kalan iki helikopterin teslimatını ise 2024 yılı içinde gerçekleştirecek. Sıcak hava-yüksek irtifa özelliğiyle sahada kendini kanıtlayan T129 Atak Helikopteri, silahlı kuvvetlere ve emniyet güçlerine katkı sağlıyor. TUSAŞ, bugüne kadar yurt içinde çeşitli kuvvetlere ve emniyet güçlerine helikopter teslimatı gerçekleştirdi. Şirket, geçen aylarda ilk iki T129 Atak Helikopteri’ni Filipinler Hava Kuvvetleri’ne teslim etti. Böylece toplam teslimat sayısını 75’e çıkardı.