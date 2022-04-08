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Teknoloji Filipinler'e gönderilmişti! ATAK'ın ikinci adresi belli oldu
Teknoloji

Filipinler'e gönderilmişti! ATAK'ın ikinci adresi belli oldu

Geçtiğimiz gün ilk ihracatı Filipinler'e gerçekleştirilen ATAK helikopterinin, ihraç edileceği ikinci ülke olarak Pakistan ortaya çıktı. Pakistan da ATAK helikopterlerini envanterine katmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 17:47:00 -
Filipinler'e gönderilmişti! ATAK'ın ikinci adresi belli oldu

Filipinlere yapılan teslimatla ilk adım atılırken sırada Pakistan var. Türkiye'nin önemli helikopteri ATAK'ın, önümüzdeki günlerde Pakistan'a da sevkiyatı gerçekleşmesi bekleniyor. 30 adet teslim edilmesi beklenen ATAK, Pakistan Hava Kuvvetleri'nde görev yapacak.

ATAK gururlandırıyor

Kendi sınıfında dünyanın en etkin taarruz helikopterlerinden olan ATAK, yurt dışında da büyük ilgiyle karşılanıyor. Özellikle Türk İHA'larının Azerbaycan- Ermenistan savaşı ve Ukrayna- Rusya savaşında etkin rol almasının ardından ATAK'ın da ilgi görmesi gururlandırıyor.

Bugüne kadar Türkiye'de 70 ATAK helikopteri; Kara Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet güçlerine teslim edildi. Bunlardan 13'ü yerlilik oranı artırılan gelişmiş FAZ-2 versiyondu. ATAK helikopteri, lazer sistemiyle görünmeyen hedefleri de tespit ederek vurabiliyor.

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