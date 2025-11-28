  • İSTANBUL
Dünya Filipinler’den Ukrayna’ya paralı asker takviyesi!
Filipinler’den Ukrayna’ya paralı asker takviyesi!

Filipinler’den Ukrayna’ya paralı asker takviyesi!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı blokunun Ukrayna savaşındaki hukuk dışı faaliyetlerine dair yeni bir ifşaatta bulundu. Zaharova, ABD istihbaratı ve güvenlik şirketlerinin Filipinler'de Ukrayna ordusu adına paralı asker devşirdiğini, Almanya'nın ise bu militanlara vize prosedürlerini aşarak Avrupa kapılarını açtığını duyurdu.

Zaharova’nın paylaştığı istihbarat verilerine göre, operasyonun merkezinde Florida menşeli bir özel güvenlik şirketi bulunuyor. Söz konusu yapılanma, Filipinler'de başlattığı kampanya ile yerel halkı Ukrayna cephesine sürmek üzere harekete geçti. İşe alımlarda bilhassa Filipin güvenlik güçlerinin eski mensupları ve tecrübeli emekli askerler hedefleniyor. Bu tehlikeli yolculuk için adaylara aylık 5 bin dolar maaş teklif edilirken, toplanan kişilerin çatışma bölgelerine sevk edilmeden önce özel eğitimlerden geçirildiği belirtiliyor.

 

Berlin merkezli "sahte" şirketler devrede

Skandalın lojistik ayağını ise Almanya üstleniyor. Zaharova, Almanya'nın Manila Büyükelçiliği'nin, toplanan paralı askerlere seri şekilde Schengen vizesi düzenlediğine dikkat çekti. Vize başvurularında, bu militanların Berlin merkezli özel güvenlik şirketlerinde çalışacaklarına dair sahte belgeler kullanılıyor. Böylece militanlar yasal kılıflar altında önce Almanya'ya, ardından diğer AB ülkeleri üzerinden Ukrayna'ya sevk ediliyor.

Rus Sözcü, Avrupa Birliği'nin sergilediği çifte standarda sert tepki gösterdi. Rus vatandaşlarının turistik, ailevi veya insani amaçlı vize taleplerini reddeden Avrupa makamlarının, konu Ukrayna saflarında savaşacak kiralık katiller olduğunda tüm kuralları esnetmesi, Batı'nın hukuk anlayışındaki tutarsızlığın somut bir örneği olarak kayıtlara geçti.

