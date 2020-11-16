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Dünya Filipinler’de Vamko felaketi
Dünya

Filipinler’de Vamko felaketi

Filipinler’de etkili olan Vamco Tayfunu’nun yol açtığı sellerde 67 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 17:36:00 -
Filipinler’de Vamko felaketi

Filipin Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC), tayfunun yol açtığı sellerde 67 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 21 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Afet Kurulu, tayfunun yol açtığı heyelan ve seller nedeniyle 12 kişiden de haber alınamadığını belirtirken, tarım alanlarındaki ve tarımsal ürünlerdeki zararın 24 milyon doları aştığını, altyapıya verilen zararın ise yaklaşık 10 milyon dolara çıktığını ifade etti. Tayfun nedeniyle 25 bin 852 ev de zarar gördü.

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