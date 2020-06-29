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Dünya

Filipinler'de suçlu sanılan 4 asker öldürüldü

Filipinler'de, suçlu oldukları sanılan ve polisler tarafından vurulan 4 asker öldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 22:36:00 -
Filipinler'de suçlu sanılan 4 asker öldürüldü

Filipinler'in güneyindeki Jolo kentinde, suçlu oldukları sanılan ve polisler tarafından vurulan 4 asker öldü.

CNN Philippines'deki habere göre, Sulu eyaleti emniyet müdürlüğünün yaptığı açıklamada, Jolo kentinde devriye görevindeki polislerin, silahlı 4 kişinin bulunduğu aracı şüphe üzerine durdurduğunu ve sorgulanmaları için emniyete gitmelerini istediği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin kaçması üzerine kovalamaca yaşandığı ve kaçan 4 kişinin polis güçlerine silahlarını doğrultmaları üzerine vuruldukları kaydedildi.

Öte yandan, Bölge Ordusu Komutanı Cirilito Sobejana, vurulan 4 kişinin "resmi görevde olan" silahlı kuvvetler personeli olduğunu söyledi.

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