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Dünya Filipinler'de Kamala'ya öfke
Dünya

Filipinler'de Kamala'ya öfke

Resmi ziyaret kapsamında Filipinler’de bulunan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, başkent Manila’da protesto edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 13:38:00 -
Filipinler'de Kamala'ya öfke

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen protesto, konuşma ve sloganların ardından olaysız sona ererken, Kamala iki ülke arasında 1951’de imzalanan savunma anlaşmasına “sarsılmaz” şekilde bağlı olduklarını söyledi. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile başkent Manila’daki Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirecekleri görüşme öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Harris, “Güney Çin Denizi’ne ilişkin uluslararası norm ve kuralları savunmada” Filipinler ile “yan yana” durduklarını söyledi.

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