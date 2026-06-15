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Dünya Filipinler'de bu kez 6,2 büyüklüğünde deprem oldu
Dünya

Filipinler'de bu kez 6,2 büyüklüğünde deprem oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Filipinler'de bu kez 6,2 büyüklüğünde deprem oldu

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'in güneyindeki Davao Oriental eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Ülkede geçtiğimiz hafta da 7,8 büyüklüğünde deprem olmuştu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Davao Oriental eyaletine bağlı Pondaguitan'ın 67 kilometre güneydoğu açıklarında 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

USGS, depremin 111,9 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtti.

İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı olmadı.

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde, 61 kişi hayatını kaybetmiş, 1040'tan fazla kişi yaralanmıştı.

Filipinler sallandı! 7,8 büyüklüğünde deprem
Filipinler sallandı! 7,8 büyüklüğünde deprem

Dünya

Filipinler sallandı! 7,8 büyüklüğünde deprem

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