  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Son dakika... Filistin Sağlık Bakanlığı acı bilançoyu duyurdu!

O ülkeler hedef aldı: Ham petrol üretimi ve rezervlerinde dünyada ilk sırada! Topraktan adeta petrol fışkırıyor

F-16'larımızdan Romanya'da selamlama uçuşu!

Turkcell yöneticilerine 'pedofili' demişti! Ozan Güven'in kirli sicili ortaya döküldü

Kanada deniz karakol uçak ihalesini ABD'li şirket Boeing’e kaptırdı! Gündem oldu: Uçaklar peş peşe havalanacak

O asgari ücret iddiası gündeme oturdu! Kulağı delik isim, “Erdoğan şok bir hamle ile o rakamı verecek” deyip tüm Türkiye’ye duyurdu

AK Parti'den flaş emekli maaşı açıklaması! En yetkili isim, çok net rakam verdi! Emekliler havalara uçacak

Sıcak gelişme... Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş Başkanı rakam verdi

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni iş birliği! İmzalar atıldı

Türkiye'nin cari açığını kapatacak milyon dolarlık rezerv!
Dünya Filipinler’de bir büyük deprem daha
Dünya

Filipinler’de bir büyük deprem daha

Yeniakit Publisher
2023-12-04 00:07:00 -
Filipinler’de bir büyük deprem daha

Filipinler’in Aras-Asan bölgesinin 35 kilometre kuzeydoğusunda 6,9 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Aras-Asan bölgesinin 35 kilometre kuzeydoğusunda 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve depremin 30,5 kilometre derinlikte yaşandığı aktarıldı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Filipinler’in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında dün 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Filipinler, devasa T129 ATAK helikopteri aldılar: Saldırı Filosu’nda görev alacağı tahmin ediliyor! İhracatında işlem tamam
Filipinler, devasa T129 ATAK helikopteri aldılar: Saldırı Filosu’nda görev alacağı tahmin ediliyor! İhracatında işlem tamam

Dünya

Filipinler, devasa T129 ATAK helikopteri aldılar: Saldırı Filosu’nda görev alacağı tahmin ediliyor! İhracatında işlem tamam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Filipinler'de 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı!
Filipinler'de 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı!

Dünya

Filipinler'de 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23