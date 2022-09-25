Filipinler'de alarm! Binlerce kişi tahliye edildi

Noru Tayfunu, Filipinlere doğru ilerlemeye devam ederken, ülkede tayfun öncesi önlemler artırıldı. Filipinler'in kuzeydoğusuna yaklaştıkça güç kazanan ve rüzgar hızı saatte 185 kilometreden 240 kilometreye ulaşan Noru Tayfunu nedeniyle, Luzon Adası’nda yer alan Kuzon bölgesinde yaklaşık 8 bin 500 kişi tahliye edildi. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, ülkenin ekonomik ve politik açıdan en önemli adası olan Luzon’un tayfun tehlikesi altında olduğu gerekçesiyle yarın ada genelinde eğitim-öğretime ara verildiğini ve devlet dairelerinin çalışmalarının askıya alındığını açıkladı.

Seferler iptal edildi

Noru Tayfunu, şiddetli yağmurlar ve kuvvetli rüzgarlara neden olurken, çok sayıda ağacın ve elektrik hattının devrilmesine neden oldu. Kötü hava koşulları nedeniyle uçak, feribot ve otobüs seferleri iptal edildi. Noru'nun karaya çıkmasının beklendiği nokta olan General Nakar kasabasının Belediye Başkanı Eliseo Ruzol basına verdiği demeçte, "Rüzgar şimdi daha sakin ama hava karanlık çünkü güç kaynağımız yok" dedi.

Luzon'da bulunan Dingalan kasabasının Belediye Başkanı ise yaptığı açıklamada, iletişim hatlarının ve bazı bölgelerde elektriğin kesildiğini aktardı.

Pasifik Okyanusu'nda yer alan ve 7 bin 600’den fazla adadan oluşan Filipinleri, yılda ortalama 20 tropikal fırtınanın etkisi altına giriyor. Ülkeyi 2013 yılında vuran Haiyan Tayfunu’nda 6 bin 300 kişi hayatını kaybetmişti.