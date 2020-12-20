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Dünya Filipinler'de acı olay! 8 kişi öldü
Dünya

Filipinler'de acı olay! 8 kişi öldü

Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 8 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 15:23:00 -
Filipinler'de acı olay! 8 kişi öldü

GulfToday sitesinin haberine göre, şiddetli yağışlar, Filipinler'in kuzeydoğudaki Luzon Adası'nı etkisi altına aldı.

Yetkililer, bölgede meydana gelen sel ve toprak kaymalarında, ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 10 bin kişinin evlerinden tahliye edildiğini açıkladı.

Cebu Belediye Başkanı Junard Chan de Facebook hesabında, Lapu-Lapu Adası'nda bir sahil köyünde dalgaların etkisiyle çok sayıda evin yıkıldığını, 290 kişinin ise evsiz kaldığını belirtti.

Son dönemde etkili olan tayfunlar

Filipinler'de ekim sonunda etkili olan Molave tayfunu nedeniyle 22, kasım başında da Goni tayfununda 16 kişi hayatını kaybetmişti.

"Yılın en güçlü tayfunu" olduğu belirtilen Goni tayfunu nedeniyle Luzon Adası'nda yaklaşık 1 milyon kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Ülkeyi yine kasımda vuran Vamco tayfununun yol açtığı sellerde ise 67 kişi hayatını kaybetmişti.

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