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Filipinler'de 943, Nepal'de 331 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Yeniakit Publisher
2020-06-20 14:54:44 -
Filipinler'de 943, Nepal'de 331 yeni Kovid-19 vakası görüldü

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Filipinler'de 943, Nepal'de 331 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Filipinler’de son bir günde görülen 943 vaka ile ülkedeki toplam vaka sayısı 29 bin 400'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 sebebiyle son 24 saatte 20 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 1150 oldu.

Filipinlerde hastalığa yakalanan 7 bin 650 kişi tedavi edildi.

- Nepal'de 331 yeni vaka

The Kathmandu Post’ta yer alan habere göre, Nepal’de son 24 saatte görülen 331 Kovid-19 vakası ile toplam vaka sayısı 8 bin 605’e çıktı.

Ülkede son bir günde Kovid-19 kaynaklı ölüm görülmezken, bugüne kadar 22 kişi hayatını kaybetmişti.

Nepal’de hastalığa yakalandıktan sonra tedavisi tamamlananların sayısı 1578 oldu.

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