Filipinler'de 6.5 büyüklüğünde deprem
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Filipinler'de 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.16 Ekim 2019 Çarşamba 15:27
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Filipinler'de merkez üssü Bulatukan kentinin 7 km doğusu olan 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 19:37'de meydana gelen deprem yerin 40 km altında oluştu.
Depremin ardından Pasifik Tsunami Merkezi tsunami uyarısı yayınladı. Uyarı daha sonra geri çekildi.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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