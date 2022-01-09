Filipinler’de 18 yaş altına evlenme yasağı geldi

Filipinler devleti, çocuklarla evliliği, çocukların öz değer ve haysiyetlerini zedelediği için suiistimal olarak değerlendirdi.

Düzenlemede, 18 yaş altındakilerle evlenenler ya da birlikte yaşayanların 12 yıla kadar hapis ve 40 bin Filipinler pesosuna kadar para cezasına çarptırılacağı vurgulandı. Diğer yandan, ülkede çocuk evliliğinin yaygın olduğu bazı yerel topluluklara 1 yıllık geçiş süresi tanındı.

Filipinler, dünyada çocuk evliliklerin en yaygın olduğu 12’nci ülke olarak biliniyor.