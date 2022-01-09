Filipinler’de 18 yaş altına evlenme yasağı geldi
Filipin ulusal basınındaki haberlere göre, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin imzalamasıyla yürürlüğe giren yeni yasa uyarınca ülkede 18 yaş altı çocukların evlenmesine izin verilmeyecek.
Filipinler devleti, çocuklarla evliliği, çocukların öz değer ve haysiyetlerini zedelediği için suiistimal olarak değerlendirdi.
Düzenlemede, 18 yaş altındakilerle evlenenler ya da birlikte yaşayanların 12 yıla kadar hapis ve 40 bin Filipinler pesosuna kadar para cezasına çarptırılacağı vurgulandı. Diğer yandan, ülkede çocuk evliliğinin yaygın olduğu bazı yerel topluluklara 1 yıllık geçiş süresi tanındı.
Filipinler, dünyada çocuk evliliklerin en yaygın olduğu 12’nci ülke olarak biliniyor.