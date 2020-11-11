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Aktüel Filipinler, Molave ve Goni'den sonra Vamco tayfununa hazırlanıyor
Aktüel

Filipinler, Molave ve Goni'den sonra Vamco tayfununa hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-11 14:33:01 -
Filipinler, Molave ve Goni'den sonra Vamco tayfununa hazırlanıyor

ANKARA (AA) - Filipinler'de binlerce kişi yaklaşan Vamco tayfunu nedeniyle evlerinden tahliye ediliyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Filipinler Meteoroloji Dairesi Vamco'nun bugün ya da yarın erken saatlerde Luzon'un güneyinde ve iç kesimlerinde aşırı yağışlara yol açacağını duyurdu.

Sivil Savunma Sözcüsü Gremil Alexis Naz, Vamco tayfununun izleyeceği rotada yaşayan 50 bin kadar kişinin tahliye edileceğini söyledi.

Vamco'nun Manila'ya doğru ilerlerken geçmesi beklenen Bicol bölgesinin, daha önce Molave ve Goni tayfunlarında ağır kayıp verdiği vurgulandı.

Vamco tayfununun rüzgar hızının, karayı vurmaya başlamadan önce saatte 130 ila 155 kilometre hıza ulaşması öngörülüyor.

Filipinler'de kasım başında etkili olan Goni tayfununda 16 kişi hayatını kaybetmişti. Yılın en güçlü tayfunu olduğu belirtilen Goni tayfunu nedeniyle Luzon Adası'nda yaklaşık 1 milyon kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Ülkeyi ekim sonunda vuran Molave tayfununda da 22 kişi yaşamını yitirmiş, 15,2 milyon dolarlık maddi hasar meydana gelmişti.

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