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Aktüel Filipinler, konutundaki hizmetçiye şiddet uyguladığı iddia edilen büyükelçisini geri çağırdı
Aktüel

Filipinler, konutundaki hizmetçiye şiddet uyguladığı iddia edilen büyükelçisini geri çağırdı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 22:39:41 -
Filipinler, konutundaki hizmetçiye şiddet uyguladığı iddia edilen büyükelçisini geri çağırdı

ANKARA (AA) - Filipinler'in Brezilya'daki Büyükelçisi, konutunda ev işlerine bakan Filipin vatandaşı çalışanına şiddet uyguladığını gösteren video görüntülerinin ortaya çıkması üzerine merkeze çağırıldı.

Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Filipinler'in Brasilia Büyükelçisi Marichu Mauro'nun "konutudaki hizmet personeline yönelik kötü muameleyi açıklamak üzere derhal geri çağrıldığını" bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı da olay hakkında soruşturma başlatıldığını, şiddete uğradığı iddia edilen hizmetçi kadının ülkesine geri getirildiğini açıkladı.

Büyükelçi Mauro olduğu iddia edilen bir kadının, ev çalışanı olduğu anlaşılan hizmetçi kadını azarladığı, saçını ve kulağını çektiği görüntüler, Brezilya basınında yer almıştı.

Görüntülerin Brasilia Büyükelçiliği konutunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği iddia edilmişti.

- Ülke nüfusunun yüzde 10'u yurt dışında çalışıyor

Filipinler'in 110 milyonu aşan nüfusunun yaklaşık yüzde 10'u yurt dışında geçici işçi olarak çalışıyor. İşçi dövizleri ülke ekonomisinin önemli gelir kalemlerinden birini oluşturuyor.

Yurtdışında çalışan Filipinli işçilere yönelik şiddet ve kötü muamele vakaları ülkede tepki yaratıyor. 2018'de, Kuveyt'te ev hizmetçisi olarak çalışan bir kadının cesedinin soğutucu içinde bulunması infiale yol açmıştı.

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