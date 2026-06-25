Filipinler Büyükelçisi Ascalon, ATO’yu ziyaret etti: Baran, 'Türkiye İle Filipinler arasındaki dış ticaret hacmi 400 milyon doları aştı'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Filipinler arasında 2022 yılında toplam ticaret hacminin 628 milyon dolara kadar yükseldiğini ancak sonraki yıllarda bu seviyenin gerisinde kalındığını söyledi. Baran, 2025 yılına ilişkin dış ticaret verilerine de değinerek, “Ülkemizden Filipinler’e 166 milyon dolarlık ihracat gerçekleşirken, ithalatımız 275 milyon dolar düzeyinde seyretti. Böylece dış ticaret hacmimiz toplamda 400 milyon doları aştı” dedi. Baran, Filipinler'in sahip olduğu güçlü doğal kaynaklar, yatırım ortamı ve büyüyen ekonomisiyle Türk iş dünyası açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, "Ülkelerimizin sahip olduğu ekonomik potansiyel dikkate alındığında, Türkiye ile Filipinler arasındaki ticari ilişkilerin çok daha ileri seviyelere taşınabileceğine inanıyoruz. Karşılıklı temasları artırarak ticaretimizi ve yatırımlarımızı geliştirebiliriz" dedi.

“FİLİPİNLER ÖNEMLİ MADEN KAYNAKLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR”

Filipinler'in dünyanın önemli maden kaynaklarından bazılarına ev sahipliği yaptığını belirten Baran, ülkenin bakır, altın, krom ve nikel rezervleri açısından küresel ölçekte öne çıktığını söyledi. Tarım, turizm, teknoloji ve altyapı alanlarında da önemli fırsatlar bulunduğunu kaydeden Baran, Filipinler'in yatırımcılar açısından dikkat çeken bir ülke konumunda olduğunu ifade etti. Türkiye ile Filipinler arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığını belirten Baran, 2011 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Filipinler Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan anlaşmayla Türkiye-Filipinler İş Konseyi'nin kurulduğunu hatırlattı. Son İş Konseyi toplantısının 22-25 Eylül 2025 tarihlerinde Manila'da gerçekleştirildiğini kaydeden Baran, özel sektörler arasındaki temasların artırılmasının ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

“ATO OLARAK İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ”

Baran, görüşmede Ankara Ticaret Odası ve Ankara ekonomisi hakkında da bilgi verdi. ATO'nun farklı sektörlerde faaliyet gösteren üyeleriyle Türkiye'nin en büyük ticaret odalarından biri olduğunu belirten Baran, Ankara'nın savunma sanayii, sağlık teknolojileri, yazılım, makine imalatı ve ileri teknoloji üretiminde önemli bir merkez konumunda bulunduğunu söyledi. Baran, Ankara'nın üretim kapasitesi ve teknoloji altyapısıyla uluslararası iş birlikleri açısından önemli imkanlar sunduğunu belirtti. Baran, "Ankara Ticaret Odası olarak ikili ticari ilişkilerin derinleşmesi için üyelerimizle birlikte her türlü faaliyeti yürütmeye hazırız. Karşılıklı sektörel ticaret heyetleri, B2B görüşmeleri, ortak etkinlikler ve yatırım odaklı temaslar gerçekleştirebiliriz" dedi.

"TİCARİ İLİŞKİLERİMİZİN POTANSİYELİ DAHA YÜKSEK"

Filipinler Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jaime Ramon Torre Ascalon Jr. da konuşmasında, Türkiye ile Filipinler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut seviyenin üzerinde bir potansiyel taşıdığını belirterek, iki ülkenin birbirini daha yakından tanımasının ve iş dünyaları arasındaki temasların artırılmasının önemine dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta Filipinler'in milli günü ile Türkiye ve Filipinler arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 77'nci yıl dönümünü kutladıklarını belirten Ascalon, bu kapsamda düzenledikleri yemek festivaliyle Filipinler kültürünü ve mutfağını tanıtmayı amaçladıklarını söyledi. Ascalon, "Gıda, halklarımızı bir araya getiren önemli unsurlardan biri. Düzenlediğimiz festivalle Türk halkının Filipinler kültürü ve mutfağına olan ilgisini artırmayı, bunun da turizme katkı sağlamasını hedefledik" diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE 8 BİN FİLİPİNLİ VAR”

Türkiye’de yaşayan Filipinli topluluğa ilişkin bilgi veren Büyükelçi Ascalon, “Şu anda Türkiye’de yaşayan yaklaşık 8 bin Filipinli var. Bunların çoğu ev işleri ve destek hizmetlerinde istihdam ediliyor. Özellikle Antalya’da turizm ve konaklama sektöründe de önemli bir Filipinli istihdamı söz konusu” diye konuştu. Eğitim ve turizm alanlarının iki ülke ilişkileri açısından önemli bir iş birliği potansiyeli taşıdığını vurgulayan Ascalon, “Öğrenci değişim programları, burs imkanları ve eğitim alanındaki ortak çalışmaların iki ülke ilişkilerine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRK ŞİRKETLERİ FİLİPİNLER’DE YÜRÜTÜLEN PROJELERDE

Filipinler'de yürütülen altyapı ve demiryolu projelerinde Türk şirketlerinin yer aldığını kaydeden Ascalon, inşaat sektörünün iki ülke arasında önemli iş birliği alanlarından biri olduğunu dile getirdi. Doğrudan hava ulaşımının geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Ascalon, uçuşların artırılmasının hem ticaret hem de turizm açısından olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti. Ziyarette ayrıca, tekstil, madencilik, savunma sanayii, gıda, eğitim, turizm ve müteahhitlik sektörlerinde iş birliği imkanları ile karşılıklı ticaret heyetleri düzenlenmesi ve iş insanları arasındaki temasların artırılmasına yönelik konular da ele alındı.