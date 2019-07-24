Filenin Sultanları’nın, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri maç programı belli oldu Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’nde B Grubu’nda Çin, Almanya ve Çekya ile mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın maç programı belli oldu.

Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’nde B Grubu’nda Çin, Almanya ve Çekya ile mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın maç programı belli oldu.

2020 yılında Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’nde B Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı; Çin, Almanya ve Çekya ile olimpiyat vizesi için mücadele edecek.

Milliler, 2-4 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek elemeleri Çin’in ev sahipliğinde Ningbo şehrinde bulunan Beilun Spor ve Sanat Merkezi’nde oynayacak. Oynanacak karşılaşmaların ardından grubunu ilk sırada tamamlayacak ülke, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na doğrudan katılma hakkı elde edecek.

Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’nde ay-yıldızlıların programı şu şekilde:



02 Ağustos

TSİ 15.00 Türkiye - Almanya



03 Ağustos

TSİ 10.00 Türkiye - Çekya



04 Ağustos

TSİ 15.00 Çin - Türkiye

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