Filenin lezbiyeninden muhafazakar yazara hakaret!

Seküler yaşam biçiminin zihinlere işlediği ve normalleştirdiği, bundan 1 asır önce marjinal ve akıl almaz olarak görülecek Türk Milli takımında yarı çıplak kadınların olması ve birinin de eşcinsel olup toplumda rahatsızlık uyandırmaması faciası büyüyor. 'Düşmandan hiç bir farkın kalmasıysa, aradaki sınırlar-tel örgüler sadece gösteriştir' görüşüne nispetle, binlerce teröristin bir araya gelse veremeyeceği zararı veren ve yine de alkışlanan bu durumun çıkışı ne zaman olacak sorusu akılları kurcalıyor. Asırlarca savaştığımız Batı'dan hiç bir farkımızın kalmadığının tescilli örneği olan sözde 'milli' takım oyuncusu lezbiyan Ebrar Karakurt muhafazakar akademisyene hakaret etti.