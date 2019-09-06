Filenin Efeleri, hazırlık maçında Japonya’yı mağlup etti A Milli Erkek Voleybol Takımı, İstanbul’da hazırlık maçında karşılaştığı Japonya’yı 3-0 mağlup etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, İstanbul’da hazırlık maçında karşılaştığı Japonya’yı 3-0 mağlup etti.

Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası çalışmalarını İstanbul’da sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık karşılaşmasında Japonya ile karşı karşıya geldi. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan mücadelede rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen milliler, ilk seti 25-22, ikinci seti 25-19, üçüncü seti 25-22’lik üstünlükle tamamlayarak sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından oynanan ekstra seti de ay-yıldızlılar 25-23 kazandı.

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