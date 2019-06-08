0553 313 94 23

Filenin Efeleri 4’de 4 yaptı

2019 CEV Avrupa Altın Ligi’nde Slovakya’yı 3-0’lık skorla geçen A Milli Erkek Voleybol Takımı, 4’de 4 yaparak guruptaki liderliğini sürdürdü.

08 Haziran 2019 Cumartesi 17:47
Filenin Efeleri 4’de 4 yaptı

2019 CEV Avrupa Altın Ligi’nde Slovakya’yı 3-0’lık skorla geçen A Milli Erkek Voleybol Takımı, 4’de 4 yaparak guruptaki liderliğini sürdürdü. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yaptığı açıklamada, "Adımızı Final Four’a yazdırmak Malatya şehrine nasip oldu, bu büyük bir gurur” dedi.


Merkez Spor Salonu’nda voleybolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmada A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovakya’yı 3-0 yenerek guruptaki liderliğini sürdürdü. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Söylenecek tek şey var. Malatya’ya yakışan bir zafer oldu. Dört dörtlük şehirde, dört dörtlük bir müsabaka oldu. Avrupa finaline çıkmayı hak ettik” dedi.


Malatya’da ilk kez voleybolda bir milli karşılaşmanın oynandığını belirten Üstündağ, “Çok net bir skorla galip gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlerden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyoruz. İnanın bugün tribünlerde tişörtleriyle, bayraklarıyla emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizleri bir gün yalnız bırakmadılar, bu da bizi çok büyük motive etti. Takımımızı çok gururlandırdı“ ifadelerine yer verdi.


2019 CEV Avrupa Altın Ligi’nde final oynayarak şampiyon olmayı hedeflediklerini dile getiren Başkan Üstündağ, “Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Adımızı Final Four’a yazdırmak Malatya şehrine nasip oldu. Bu büyük bir gurur” diye konuştu.


A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey ise Malatyalıların kendilerine verdiği destekten dolayı çok mutlu olduklarını aktararak, “Malatya halkı benim gözümde sınıfı 100 puanla geçmiştir. Onlara çok teşekkür ediyorum. Tüm halkımıza, çocuklarıma teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir şey, ben yüzlerce kez Milli Takım’da antrenörlük yaptım ama ilk defa gözümden yaşlar geldi burada. Beni bu duygu seline getirdiler. Biz de onun karşılığını vermek zorundayız sahada. Bu atmosferi burada yaşattığım için çok mutluyum. Şimdi Trabzon’da Belçika maçımız var. Aynısını orada yaşatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.


Milli oyuncu İzzet Ünver de Malatya’da bu galibiyeti aldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyerek, şampiyon olmak için mücadele edeceklerini dile getirdi. Ünver, karşılaşma boyunca kendilerine destek veren Malatyalılara da teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 17:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çalışan ebeveynler yaz tatilini çocukları için nasıl planlamalı?
    1. Çalışan ebeveynler yaz tatilini..
    2. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na kötü..
    3. Isparta'da Gül Festivali
    4. Kocaeli'deki yangın
    5. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu,..
    6. Hak-İş daha fazla dayanamadı! 11..
    7. Eşini ve çocuğunu beklerken maganda..
    8. İskoçya-AB ilişkileri yorumu İspanyol..
    9. 300 bin liralık gri kategorideki kadın..
    10. MSB:"Niğde/Çamardı Demirkazık Dağı..
    11. Salih Uçan Fenerbahçe'ye vedasını..
    12. Boş arazide erkek cesedi bulundu
    13. Tunceli'de etkisiz hale getirilen 5..
    14. Eroğlu: Alenen çalmışlar
    15. Vali Gürel, uygulama noktalarında..
    16. Pazaryeri’nde yağmur ve şükür duası
    17. Sulama kanalında akıntıya kapılan genç..
    18. Şehit Yasin Çubuk’un babaannesi vefat..
    19. Anız yangını odunluğu kül etti
    20. Başkale'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
    21. "Euro Hockey Club Challenge III 2019..
    22. Kayserispor Emrah’ı listeye aldı
    23. Bingöl’de ağır yaralanan vatandaş,..
    24. Sadr artık cuma namazına katılmayacak
    25. Karaman’da uyuşturucudan gözaltına..
    26. Azerbaycanlı öğrencilerden Ermeni..
    27. Ekrem İmamoğlu'ndan Uğur Dündar..
    28. Samsunspor ayrılığı resmen açıkladı
    29. Otomobil tırın altına girdi: 3 yaralı
    30. Bin 400 kiloluk boğa rekora koşuyor
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!