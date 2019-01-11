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Filede derbi heyecanı

- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ikinci yarının ilk haftasında, yarın Beşiktaş ile Fenerbahçe Opet karşılaşacak

11 Ocak 2019 Cuma 09:27
Filede derbi heyecanı


İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasındaki derbide, Beşiktaş ile Fenerbahçe Opet yarın karşı karşıya gelecek.

Ligde sezonun ikinci yarısı Beşiktaş-Fenerbahçe Opet maçıyla başlayacak. Burhan Felek Spor Salonu'nda saat 14.00'teki karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Ligde 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş averajla 5. basamakta yer alıyor.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Opet ise 8 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk haftasında yapılan maçı Fenerbahçe Opet 3-0 kazanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 09:27
  1. Beşiktaş
  2. derbi
  3. Fenerbahçe Opet
  4. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  5. Voleybol

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