Fildişi Sahili'nde muhalefetten, Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'ya karşı eylem çağrısı

DAKAR (AA) - Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylık başvurusu reddedilen eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo destekçileri, eylem çağrısı yaptı.

Demokrasi ve Egemenlik için Birlik (EDS) platformu lideri Georges-Armand Ouegnin, başkent Abidjan'da düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığına karşı seferberlik ve eylem çağrısında bulundu.



Basın toplantısında konuşan Gbagbo destekçisi Fildişi Halk Cephesi (FPI) Genel Sekreteri Assoa Adou da seçimleri boykot etmeyeceklerini ancak demokratik ve şeffaf şekilde yapılması için mücadele edeceklerini söyledi.



- 44 adaydan 4'ünün dosyası kabul edildi

Fildişi Sahili'nde Anayasa Komisyonu 31 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için yarışacak adayların listesini 14 Eylül'de açıklamıştı.

Buna göre, tüm tepkilere rağmen 3'üncü dönemi için aday olmaktan vazgeçmeyen Ouattara'nın dosyası kabul edilirken eski Cumhurbaşkanı Gbagbo ve eski Başbakan Guillaume Soro'nun başvuruları daha önce hüküm giydikleri gerekçesiyle geri çevrilmişti.



Ouattara'nın yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Henri Konan Bedie, eski Başbakan Pascal Affi Nguessan ve milletvekili Kouadio Konan Bertin'in adaylıkları da onaylanmıştı.



Böylece 44 başvuru içerisinden sadece 4 ismin 31 Ekim'deki seçimlerde yarışmasına izin çıkmıştı.



- ECOWAS içinden de uyarı gelmişti



Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığı Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) 7 Eylül'deki olağan zirvesinde de gündeme gelmişti.



Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Ouattara ve 3'üncü dönemine aday olan Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi hedef alarak, liderlerin görev sürelerindeki anayasal kısıtlamalara uymaları gerektiğini vurgulamış, aksi takdirde bunun bölgede siyasi krize neden olacağı uyarısında bulunmuştu.



- Ouattara, ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor



Cumhurbaşkanı Ouattara martta, partisi RHDP'den 3'üncü dönem için aday olmayacağını açıklamış, bunun üzerine Başbakan Amadou Gon Coulibaly, RHDP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmişti.



Coulibaly'nin 8 Temmuz'da yaşamını yitirmesinin ardından yeni bir aday arayışına giren RHDP, 29 Temmuz'da Ouattara'yı aday göstermiş, Ouattara da adaylığı kabul etmişti.



Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin, kendisi ikinci dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.



Muhalefet ise anayasaya göre Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunu söylüyor.



Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı görevinde bulunuyor.









