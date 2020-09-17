Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanlığı adaylığı reddedilen Soro, muhalefete birlik çağrısı yaptı:

DAKAR (AA) - Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusu kabul edilmeyen eski Başbakan Guillaume Soro, muhalefete birlik çağrısında bulunurken seçimlerin belirlenen tarihte yapılmayacağını söyledi.

Bir dönem Meclis Başkanlığı da yapan Soro, Aralık 2019'dan bu yana sürgünde bulunduğu Fransa'nın başkenti Paris'te basın toplantısı düzenledi.

Soro, kendisi gibi adaylık başvurusu reddedilen eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve adaylığı onaylanan eski Cumhurbaşkanı Henri Konan Bedie başta olmak üzere muhalefete, Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın 3'üncü dönemine engel olmak için birleşme çağrısı yaptı.

"Benim adaylığım net ve geri çevrilemez." ifadesini kullanan Soro, Ouattara'nın 3'üncü dönem ısrarının ülkeyi uçurumun eşiğine getirdiğini belirtti.

- "31 Ekim'de seçim olmayacak, bunu bir yere yazın"

Soro, "31 Ekim'de Fildişi Sahili'nde seçim yapılmayacak, bunu bir yere yazın." derken konuya ilişkin ayrıntı vermedi.

Eski Başbakan, 31 Ekim'deki seçimlere katılımın Ouattara'nın "kurumsal darbesine" destek olacağını öne sürdü.

Soro, yakında eski Cumhurbaşkanı Gbagbo ile de görüşeceği bilgisini verdi.

- Gbagbo destekçileri de eylem çağrısında bulunmuştu

Eski Cumhurbaşkanı Gbagbo destekçileri Demokrasi ve Egemenlik için Birlik (EDS) platformu ve Fildişi Halk Cephesi (FPI) de Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığına karşı seferberlik ve eylem çağrısında bulunmuştu.

FPI, seçimleri boykot etmeyeceklerini ancak demokratik ve şeffaf şekilde yapılması için mücadele edeceklerini bildirmişti.

- Afrika İnsan Hakları Mahkemesinden Soro lehine karar

Merkezi Tanzanya'nın Aruşa kentinde bulunan Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi (AfCHPR) de 15 Eylül'deki kararında, Soro'nun isminin aday listesinde yer alması gerektiğine hükmetmişti.



AfCHPR, Soro'nun seçme ve seçilme haklarından yararlanmasının önündeki tüm engellerin derhal kaldırılmasına ve Soro'nun isminin aday listesine eklenmesine karar vermişti.

- 44 adaydan 4'ünün dosyası kabul edildi



Fildişi Sahili'nde Anayasa Komisyonu, 31 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için yarışacak adayların listesini 14 Eylül'de açıklamıştı.



Buna göre, tüm tepkilere rağmen 3'üncü dönemi için aday olmaktan vazgeçmeyen Ouattara'nın dosyası kabul edilirken eski Cumhurbaşkanı Gbagbo ve eski Başbakan Soro'nun başvuruları daha önce hüküm giydikleri gerekçesiyle geri çevrilmişti.



Ouattara'nın yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Henri Konan Bedie, eski Başbakan Pascal Affi Nguessan ve milletvekili Kouadio Konan Bertin'in adaylıkları da onaylanmıştı.



Böylece 44 başvuru içerisinden sadece 4 ismin 31 Ekim'deki seçimlerde yarışmasına izin çıkmıştı.

- Ouattara, ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor

Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin, kendisi ikinci dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.



Muhalefet ise Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunu söylüyor.



Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.