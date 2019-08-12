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"Fildişi Sahili Türk yatırımcılar için uygun seçenek"

Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Yonca Özçeri:- "Türkiye ile Fildişi arasındaki ticaret hacmini bir milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Batı Afrika'da yatırım arayışındaki Türk girişimciler için Fildişi Sahili uygun bir seçenek"- "Fildişi Sahili'nde yatırımlarımızın en fazla yoğunlaştığı alan inşaat sektörü. Müteahhitlerimiz, Fildişi Sahili'nde yeni yatırımlar yapmak için muhataplarıyla sürekli temas halinde"- "(Türkiye Bursları'ndan faydalanan Fildişili öğrenciler) Hem biz onlara iş imkanı sağlamış oluyoruz hem de onlar, bizim de hedeflediğimiz gibi iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirmiş oluyor"

12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:03
"Fildişi Sahili Türk yatırımcılar için uygun seçenek"

ANKARA (AA) - ZUHAL DEMİRCİ/TEVFİK DURUL - Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Yonca Özçeri, Fildişi Sahili ile Türkiye arasındaki ikili ticaret hacmini bir milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Batı Afrika'da yatırım arayışındaki Türk girişimciler için Fildişi Sahili uygun bir seçenek." dedi.

Özçeri, 11. Büyükelçiler Konferansı'na (BKON) katılmak üzere bulunduğu başkentte, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Fildişi Sahili'nin 1960'ta bağımsızlığını ilan ettiğini anlatan Özçeri, bu ülkenin Batı ile bağlarını kuvvetli tutmayı ve kalkınma hedeflerini liberal ekonomiyle hayata geçirmeyi amaçladığını söyledi. Özçeri, Fildişi Sahili'nin 1990'lara kadar "Afrika'nın parlayan yıldızı" olduğunu ancak sonrasında siyasi istikrarsızlık sürecine girerek durağan bir dönem geçirdiğini ifade etti.

Özçeri, ülkede 2010'daki seçimler sonrası yaşanan krizin ardından Alassane Ouattara'nın Cumhurbaşkanı olmasıyla Fildişi Sahili'nin tekrar ivme kazandığına işaret ederek, ülkenin siyasi istikrar sürecine girmesiyle Batı Afrika ölçeğinde "yükselen ülke" yolunda hızla ilerlediğini kaydetti.

- "Türk girişimciler için Fildişi Sahili uygun seçenek"

Ouattara'nın 2015'te Türkiye'yi ziyaret ettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 2016'da Fildişi Sahili'ne resmi ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Özçeri, bu bağlamda karşılıklı ziyaretlerle ilişkileri "mükemmel" düzeye taşıyacak bir temel atıldığı değerlendirmesinde bulundu.

Özçeri, iki ülkenin de ilişkilerini ekonomik boyutta derinleştirme iradesine sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Mevcut durumdaki 450 milyon dolar civarındaki ikili ticaret hacmini cumhurbaşkanlarının gösterdikleri hedef doğrultusunda bir milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef için oldukça sıkı çalışmamız gerekiyor. Hem Türk iş adamlarının Fildişililer ile hem de Fildişililerin Türklerle iş yapma konusunda iradeleri var. Bir araya geldikleri taktirde güzel ortaklıklar çıkıyor. Batı Afrika'da yatırım arayışındaki Türk girişimciler için Fildişi Sahili uygun bir seçenek. Fildişi Sahili'nde, yatırımcılarımız veya iş adamlarımızın Batı Afrika'da gelmek isteyebileceği düzgün ve elverişli bir ortam mevcut.

Türk müteahhitleri, Fildişi Sahili'nde çeşitli projelerde yer almayı arzu ediyor. Fildişi Sahili'nde yatırımlarımızın en fazla yoğunlaştığı alan inşaat sektörü. Çimento ve beton üretimi konusunda bu ülkede dört büyük yatırımımız var. Bunun yanı sıra, müteahhitlerimiz Fildişi Sahili'nde yeni yatırımlar yapmak için muhataplarıyla sürekli temas halinde."

- "FETÖ ile mücadelemizi sürdürüyoruz"

Fildişi Sahili'nde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı bir okulun Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devir işlemlerinin tamamlandığını vurgulayan Özçeri, bu okulun TMV'ye devri sonrası kesintisiz eğitime devam edildiği bilgisini paylaştı.

Özçeri, FETÖ'nün eğitim sahası dışındaki diğer faaliyetlerine de değinerek, "Fildişi Sahili'nde ekonomik olabilecek oluşumlar üzerinden FETÖ ile mücadelemizi sürdürüyoruz." dedi.

Fildişi Sahili ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanlığının "Türkiye Bursları" üzerinden önemli bir köprü kurduklarına işaret eden Özçeri, şunları kaydetti:

"Türkçeyi çok iyi öğreniyorlar. Türkiye'den mezun olduktan sonra Fildişi Sahili'ne gelmek isteyen vatandaşlarımızın en iyi yardımcıları oluyorlar. Hem biz onlara iş imkanı sağlamış oluyoruz hem de onlar, bizim de hedeflediğimiz gibi iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirmiş oluyor."

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:03
  1. 11. Büyükelçiler Konferansı
  2. FETÖ
  3. Fildişi Sahili
  4. türkiye
  5. Türkiye Bursları
  6. Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Havva Yonca

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