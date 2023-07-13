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Spor Fikstür çekim tarihi netleşti
Spor

Fikstür çekim tarihi netleşti

Yeniakit Publisher
2023-07-13 20:04:00 -
Fikstür çekim tarihi netleşti

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 2023-2024 sezonu fikstürünün çekileceği tarihi duyurdu.

Süper Lig fikstür çekimi, 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 19.30'da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 2023-2024 sezonu fikstürünün çekileceği tarihi açıkladı.

Süper Lig ve 1. Lig'in fikstürü 18 Temmuz Salı günü 19.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilecek.

Trendyol Süper Lig ne zaman başlayacak?

Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

TFF'den yapılan açıklamanın tamamı:
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"2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig fikstür çekimleriyle ilgili detaylar belli oldu.

Trendyol Süper Lig fikstür çekimi 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 19.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaz bahçesinde başlayacak etkinlikle gerçekleştirilecektir.

Trendyol 1. Lig fikstür çekimi ise 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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