Fikstür çekildi! Yayın krizinde son durum

Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü çekildi ancak yayıncı kuruluşla kulüpler arasındaki kriz henüz çözülmedi. Yaşanan krizdeki son duruma göre tarafların istekleri arasında 600 milyon TL'lik fark var.

16-19 Ağustos tarihleri arasında oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak yeni sezon öncesinde ise yayın krizi belirsizliğini koruyor. Dün yapılan fikstür çekimini yayınlayan beIN Sports'un ihaleden çekilme durumunun kalmadığı ifade edilirken, Kulüpler Birliği olan pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.

600 milyon TL fark var

Geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşun ödeme yapmadığını ifade etmişti.

2018-2019 sezonu ile gelecek sezonun toplamında beIN Sports'un kulüplere ödemesi gereken tutar 2.5 milyar TL. Kuru 3.80 TL'de sabitlemek isteyen yayıncı kuruluş ise kulüplere 1.9 milyar TL ödemek istiyor. Taraftar arasında 600 milyon TL fark var.

Sözleşmede ağır tazminat maddeleri olduğu için beIN Sports'un ihaleden çekilmesi çok zor görünüyor. Fikstür çekiminin yayınlanması da bu durumu güçlendiriyor.

Krizin nedeni?

Sözleşme gereği her yıl yayın ihalesi için 500 milyon dolar ödeme yapması gereken beIN Sports, bu paranın 250 milyon dolarını güncel kurdan, 250 milyon dolarını ise sabit kurdan ödüyor.

Sabit kur ise her yıl belli oranda artıyor. Son yıllarda artan döviz kuru nedeniyle geçen yıl 3.81'de sabitlenen kurun bu yıl 4.51 TL olması gerekiyor. Yayıncı kuruluş ise bu durumda zarar edeceğini beyan ederek kurun 3.80'de sabitlenmesini istiyor.