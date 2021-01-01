‘Fikri’ne lanet olsun CHP!

Hasan Eğrigöz Ankara

Her defasında vesayetçi zihniyetini ortaya dökmekten çekinmeyen CHP’liler, yine özgür Türkiye’yi hedef aldı... CHP’li Fikri Sağlar’ın, “Ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli” şeklindeki başörtülü hakim ve savcılar hakkındaki çirkin ifadelerine tepkiler çığ gibi büyüyor...

Milletle barışık olmayan zihniyet

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Din ve inanç hürriyetine baskıcı, bu faşizan, ötekileştirici ve ‘kendine özgürlükçü’ zihniyetin son kırıntılarını geride bırakmak ve bir daha asla görmemek milletçe en büyük temennimizdir. 2020’nin son günlerinde, milletimizin inanç ve değerleri ile barışık olmayan, çarpık bir zihniyetin Türkçe Kur’an okutma ve devamında kadının başörtüsüne uzanan bir yolculukla hız kesmeden yoluna devam ettiğine şahit oluyoruz.”

Koronadan daha tehlikeli

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Başörtüsü ve kılık kıyafet üzerinden yapılan her tür ayrımcılık barbar ve müptedi bir zihniyetin tezahürüdür. Kadınların temel bir insan hakkını köhne irtica söylemleriyle baskılamaya çalışmak gericiliktir, ayrımcılıktır, ırkçılıktır. Türkiye bu zihniyete geçit vermeyecektir.”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: “Herkes bu ülkenin eşit ve birinci sınıf vatandaşıdır. Ayrımcı siyaset, ötekileştirici dil, kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür. İnsanlık için koronadan tehlikeli bu fikri hortlatmak isteyen zihniyet asla amacına ulaşamayacaktır.”

28 Şubat despotluğuna izin yok

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Bu toprakların en büyük gücü demokrasi ve özgürlüklerdir. Hiçbir güç bunun önüne geçemez. CHP’li Sağlar’ın sarfettiği sözler hezeyandır, bölücülüktür. Başörtüsüne dil uzatmak, aklınca türban diyerek bir forma büründüğünü iddia etmek safsatadır. Aziz milletimiz, bir daha asla kimilerinin hayal dünyasında yer alan 28 Şubat despotluğuna izin vermeyecektir.”

Barbarlar pusuda bekliyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Doğrudan insanların inançlarını ve demokratik haklarını hedef alan barbarca bir nefret söylemidir bu. Adaleti ve insanlığı tehdit eden kılık kıyafet değil bu faşist zihniyettir. Nefret suçu içeren bir yaklaşımı şiddetle kınıyoruz. Tam bir bölücülük örneğidir; kendi deyimi ile ‘ideolojiktir’ ve ‘militanca’dır! Demokrasi ve hukuk düşmanı barbar bir zihniyettir. İnsanlık suçudur. CHP içinde barbar zihniyetteki bu kafalar, karanlık anlayışları hala topluma dayatma peşindeler. Barbarlık pusuda bekliyor. Faşist zihniyetin o utanç verici yasakları yeniden milletimize dayatmasına asla müsaade etmeyeceğiz.”

Faşist bir zihniyetin ürünü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: “Başörtüsü üzerinden yapılan her saldırı barbar, ayrımcı, faşist bir zihniyetin ürünüdür. CHP’li Fikri Sağlar gibilerinin rahatsızlığı kendisi gibi bir avuç vesayet elitinin kurmuş olduğu düzeni yok etmemizden kaynaklanmaktadır. CHP’nin fırsatını bulduğunda faşizan ve baskıcı zihniyetini aynen sürdüreceğini göstermektedir. CHP, bu milletin değerleriyle, inançlarıyla mücadele etme fikrinden vazgeçmemiştir. CHP’de kök salmış ötekileştirici, ayrımcı zihniyet bu topraklarda asla başarılı olamayacaktır.”

Allah fikir versin, fırsat vermesin

MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın: “Hâlâ nefret dili, hâlâ ayrımcılık. CHP’li Fikri Sağlar, ‘Türbanlı hakimin adaletinden kuşkum var’ demiş. Bu ne biçim bir kafa yapısıdır anlamak imkansız. Kuşkunuzu bilemem ama aklınızda zorunuz olduğu kesin. Allah,bu kafaya akıl, fikir, şifa versin ama fırsat vermesin diyorum.”

Kılıçdaroğlu: Herkesin yaşam tarzına saygı duymak lazım

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “başörtülü hakim” tartışmasına ilişkin, “Hakim, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verirse gerçek anlamda hakimdir, benim başımın üzerinde yeri vardır. Başörtüsü takar takmaz, başka bir şey yapar yapmaz o ayrı bir şey, o onun özel yaşam tarzıdır, ona benim saygı duymam lazım.” dedi.

Muğla Ula’da geçen temmuzda vahşice katledilen Pınar Gültekin’in babası, davadan vazgeçmesi için kendisine telefon açan milletvekilinin CHP’li Süleyman Girdin olduğunu açıklaması ile ilgili olarak sorulan soruyu ise, Kılıçdaroğlu, “Buna yanıt verdim zaten” diyerek sessiz kaldı.