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Gündem “Fikri” çürük zihniyete öfke
Gündem

“Fikri” çürük zihniyete öfke

CHP’li Fikri Sağlar’ın, “Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli” şeklindeki başörtülü hakim ve savcılar hakkındaki tepki çeken ifadelerine tepkiler sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 09:36:00 -
“Fikri” çürük zihniyete öfke

 Yeni Akit  Ankara 

Konuyla ilgili Yeni Akit’e konuşan Diyanet-Sen Mersin Şube Başkanı Ahmet Görgülü, şunları dile getirdi:

Özür dilemek yerine...

“Kurulduğu günden bu yana din düşmanlığı ile temayüz etmiş bu Fikri çürük  zihniyetin, bulduğu her fırsatta kırmızı görmüş boğa misali başörtüsüne, başörtülü kardeşlerimize  dil uzatması manevi değerlere olan bakışlarını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Yıllarca başörtülülerin bu ülkede CHP’nin bu ayrımcı, ötekileştirici düşünce yapısından dolayı eğitim hakkından, kamuda çalışma hakkından ve bir çok haktan mahrum kalmıştır.  Şükür artık başörtülü kardeşlerimiz eğitimlerini istedikleri gibi almakta, liyakatleri ölçüsünde bütün mesleklerde kendilerini göstermekte bu ülkeye hizmet etmektedirler. Maalesef CHP zihniyeti bu yanlış ve haksız uygulamalardan dolayı mağduriyet yaşayan kardeşlerimizden, bacılarımızdan özür dilemek yerine hala bu utanç verici uygulamaların devam etmesi gerektiği yönünde açıklama yapabiliyor.

Sonuna kadar mücadele

Başörtüsü yasağının kalkması için milyonlarca imza ile bu yasağın kalkmasının mimarı olan Memur-Sen ve Diyanet-Sen’inimiz bu zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Ülkemizin geleceğini karartmak ve demokrasimizi vesayet altına almak isteyen bu zihniyete asla izin vermeyeceğiz. Geçmişte kültür bakanlığı da yapmış olan bu  Fikri çürük zihniyetin ülkemiz adına ne kadar ayrımcı baskıcı, ırkçı, hoşgörüsüz bir anlayış olduklarını tv kanallarında sergiledikleri  hezeyanları ile daha iyi anlıyoruz.”


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

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BUNLAR İÇİN FEMİNİST,SADİST VESAYETCİ HAKİMLERE İNANMAK DOĞAL, İNAÇLI HAKİMLERE GÜVENMEK ANORMAL.
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