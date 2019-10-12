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Fikret Orman'ın yerine Ali Koç!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı için Fikret Orman'dan boşalan koltuğa talip oldu. Bir diğer aday ise Mehmet Sepil...

12 Ekim 2019 Cumartesi 15:27
Fikret Orman'ın yerine Ali Koç!

Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığı ve Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) icra kurulu üyeliğinin ardından bir göreve daha soyunuyor.

Sözcü'nün haberine göre; Fikret Orman'ın Beşiktaş başkanlığını bırakmasıyla boşalacak Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) başkanlık koltuğu için ilk aday Ali Koç.

Fenerbahçe'nin patronunun rakibi ise Göztepe Başkanı Mehmet Sepil olacak.

Ancak Kulüpler Birliği Vakfı üyesi çok sayıda kulübün ECA yönetiminde de yer aldığı için Ali Koç'u tercih edeceği belirtiliyor.

ECA seçimlerinde Ali Koç'a destek veren Galatasaray'ın Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı konusundaki tavrı ise henüz net değil…

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 15:27
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