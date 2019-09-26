Fikret Orman’ın önünü taraftar kesti!

Beşiktaş'tan istifa edeceğini açıklayan Başkan Fikret Orman, yönetim kurulu toplantısı için Vodafone Park'a geldi. Aracının önü kesilen ve toplanan 40 kadar taraftar tarafından destek gören Orman, "Hiçbir kulüpte hiçbir başkana yapılmayan bana yapıldı" ifadelerini kullandı.

Stadın otopark girişinde ise 40 kadar taraftar pankartlarla Orman'ı karşıladı. Orman özel aracından inmedi ve otoparka yöneldi.

Fikret Orman yaptığı açıklamada, "Hiçbir kulüpte hiçbir başkana yapılmayan bana yapıldı." ifadelerini kullandı. Fikret Orman'ın bu açıklamalarına sosyal medyadan da yorumlar geldi.