0553 313 94 23

Fikret Orman'dan teknik direktör açıklaması

Bolu Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yeni teknik direktör arayışları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

26 Mart 2019 Salı 17:45
Fikret Orman'dan teknik direktör açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bolu Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret etti. Başkan Orman, yeni teknik direktör arayışları ile ilgili olarak, "Sezon sonu Şenol Hoca milli takıma gidecek. Bu aşamada daha görüşmelere başlamadık. Daha bir değerlendirme sürecimiz başladı. Önümüzdeki haftalardan sonra daha ağırlık kazanır" dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş'ın Bolu'nun Gerede ilçesinde yapımı başlayacak olan tesisin temel atma töreni için Gerede'ye gittiği sırada Bolu kent merkezindeki Bolu Beşiktaşlılar Derneği'ni de ziyaret etti. Başkan Orman'ı burada siyah beyazlı taraftarlar karşıladı.

Dernekte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Orman, A Milli Takım'ın aldığı 2 galibiyetle ilgili olarak, "Üst üste galibiyetler moral oldu. Milli takım son zamanlarda moral olarak düşmüştü. Biraz özgüvenini de kaybetmişti. Özellikle Türk kamuoyunda özgüvenini kaybetmişti. Şenol Hoca uğurlu geldi. 2 tane üst üste farklı galibiyetle bir tanesi deplasmanda, bir tanesi içeride çok başarılı maçlar çıkardı. Şimdi o başarıyı Şenol Hoca geri gelsin de bizde yapmaya başlasın" açıklamasında bulundu

Başkan Orman, "Cenk Tosun'un Beşiktaş'a geri gelme ihtimali olabilir mi?" sorusunu ise, "Maçtan sonra gelecek zaten beraber oturacağız" diyerek esprili şekilde cevap verdi.

Yeni teknik direktör arayışları

Orman, yeni teknik direktör arayışlarıyla ilgili olarak da, "Sezon sonu Şenol Hoca milli takıma gidecek. Bu aşamada daha görüşmelere başlamadık. Daha bir değerlendirme sürecimiz başladı. Önümüzdeki haftalardan sonra daha ağırlık kazanır. Daha önce de açıkladığım gibi Beşiktaş'ın Mayıs ayında bir seçimi var. Seçimde şimdi ne zaman seçim olacağını açıklayacağız. Adaylar çıkacak. Adaylar kendi hocalarını söyleyecek. Ondan sonra da biz seçim bittikten sonra daha hızlı yürür bu işler" ifadelerini kullandı.

Bolu Gerede'ye tesis

Beşiktaş'ın Bolu'nun Gerede ilçesinde yapacağı kulüp tesislerinin 4-5 aylık bir süreçte bitmesini planladığını aktaran Orman, "İnşallah onun da temelini atacağız. 4-5 ayda bitireceğiz. Gerede'ye inşallah yaz kampına geleceğiz. Bitecek gibi görünüyor. Takımı da oraya getirme niyetimiz var" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:45
  1. Beşiktaş
  2. Gerede
  3. Fikret Orman
  4. Şenol Güneş
  5. Cenk Tosun
  6. Bolu Beşiktaşlılar Derneği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir'de broşür dağıtan 3 kişinin darbedildiği iddiası
    1. Eskişehir'de broşür dağıtan 3 kişinin..
    2. Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7..
    3. Bakan Soylu’dan CHP’nin Beyoğlu..
    4. Başkan Günaydın: “Esnafımızın..
    5. Pevrul Kavlak Erol Şahin’e teşekküre..
    6. Sena Nur Çelik: "359 yeni projeyle..
    7. AB ülkeleri, yaz saati uygulamasından..
    8. Vize işlemleri artık Malatya’da da..
    9. 91 yıllık okulda çıkan yangınla ilgili..
    10. Kayseri Valisi Günaydın: "İki polis..
    11. Nasıranlı’dan vatandaşlara kentsel..
    12. Bilek Güreşi şampiyonları belli oldu
    13. Acıpayam'da SGK'ye belge verme süresi..
    14. Kavlak’tan Demirtaş’a teşekkür ziyareti
    15. Büyükşehir Amputede kötü gidişat..
    16. Cinsel organını gösteren futbolcuya 10..
    17. Hediyelik eşya dükkanında tarihi eser..
    18. Eyüpsultanlı hanımlar artık evlerde..
    19. Futbol: 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası..
    20. Ürkmezer, “Sorunları istişare..
    21. Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga: 1..
    22. Fikret Orman'dan teknik direktör..
    23. Köpeğin ısırdığı küçük Zeynep..
    24. Ahmet Ataç’a sevgi seli
    25. İçişleri bakanı Süleyman Soylu:”Geçen..
    26. O ülkede kırmızı alarm verildi! Şubat..
    27. Mezitli’de Kadın Danışma Merkezi’ne..
    28. Serbest piyasada altın fiyatları
    29. Nüfus Müdürlükleri hafta sonu açık..
    30. Başkan Revi, Bakan Soylu ve AK..
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı