Fikret Orman'dan teknik direktör açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bolu Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret etti. Başkan Orman, yeni teknik direktör arayışları ile ilgili olarak, "Sezon sonu Şenol Hoca milli takıma gidecek. Bu aşamada daha görüşmelere başlamadık. Daha bir değerlendirme sürecimiz başladı. Önümüzdeki haftalardan sonra daha ağırlık kazanır" dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş'ın Bolu'nun Gerede ilçesinde yapımı başlayacak olan tesisin temel atma töreni için Gerede'ye gittiği sırada Bolu kent merkezindeki Bolu Beşiktaşlılar Derneği'ni de ziyaret etti. Başkan Orman'ı burada siyah beyazlı taraftarlar karşıladı.

Dernekte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Orman, A Milli Takım'ın aldığı 2 galibiyetle ilgili olarak, "Üst üste galibiyetler moral oldu. Milli takım son zamanlarda moral olarak düşmüştü. Biraz özgüvenini de kaybetmişti. Özellikle Türk kamuoyunda özgüvenini kaybetmişti. Şenol Hoca uğurlu geldi. 2 tane üst üste farklı galibiyetle bir tanesi deplasmanda, bir tanesi içeride çok başarılı maçlar çıkardı. Şimdi o başarıyı Şenol Hoca geri gelsin de bizde yapmaya başlasın" açıklamasında bulundu

Başkan Orman, "Cenk Tosun'un Beşiktaş'a geri gelme ihtimali olabilir mi?" sorusunu ise, "Maçtan sonra gelecek zaten beraber oturacağız" diyerek esprili şekilde cevap verdi.

Yeni teknik direktör arayışları

Orman, yeni teknik direktör arayışlarıyla ilgili olarak da, "Sezon sonu Şenol Hoca milli takıma gidecek. Bu aşamada daha görüşmelere başlamadık. Daha bir değerlendirme sürecimiz başladı. Önümüzdeki haftalardan sonra daha ağırlık kazanır. Daha önce de açıkladığım gibi Beşiktaş'ın Mayıs ayında bir seçimi var. Seçimde şimdi ne zaman seçim olacağını açıklayacağız. Adaylar çıkacak. Adaylar kendi hocalarını söyleyecek. Ondan sonra da biz seçim bittikten sonra daha hızlı yürür bu işler" ifadelerini kullandı.

Bolu Gerede'ye tesis

Beşiktaş'ın Bolu'nun Gerede ilçesinde yapacağı kulüp tesislerinin 4-5 aylık bir süreçte bitmesini planladığını aktaran Orman, "İnşallah onun da temelini atacağız. 4-5 ayda bitireceğiz. Gerede'ye inşallah yaz kampına geleceğiz. Bitecek gibi görünüyor. Takımı da oraya getirme niyetimiz var" diye konuştu.