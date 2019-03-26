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Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması

- Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman:- "(A Milli Futbol Takımı) İki üst üste galibiyet moral oldu. Daha önce moral olarak bir düşüş yaşanmıştı. Biraz öz güvenini de kaybetmişti. Şenol hoca uğurlu geldi"- "Şenol (Güneş) hoca sezon sonunda milli takıma gidecek. Bu aşamada yeni teknik direktör için görüşmelerimiz olmadı ama değerlendirme sürecimiz başladı"

26 Mart 2019 Salı 16:54
Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması


BOLU (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in sezon sonunda milli takımın başına geçeceğini hatırlatarak, yeni teknik direktör arayışlarına henüz başlamadıklarını söyledi.

Bolu Beşiktaşlılar Derneğini ziyaret eden Orman, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Orman, A Milli Futbol Takımı'nın Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Moldova'yı yenerek 2'de 2 yapmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "İki üst üste galibiyet moral oldu. Daha önce moral olarak bir düşüş yaşanmıştı. Biraz öz güvenini de kaybetmişti. Şenol hoca uğurlu geldi. Çok başarılı maçlar çıkarttılar. Şimdi Şenol hoca gelsin o başarıyı bizde yapmaya başlasın." diye konuştu.

Beşiktaş'ı çalıştıracak yeni teknik direktör konusunda Orman, şu değerlendirmede bulundu:

"Şenol hoca sezon sonunda milli takıma gidecek. Bu aşamada yeni teknik direktör için görüşmelerimiz olmadı ama değerlendirme sürecimiz başladı. Önümüzdeki haftalardan sonra daha ağırlık kazanır ama daha önce de açıkladığım gibi Beşiktaş'ın mayıs ayında bir seçimi var. Ne zaman seçim olacağını açıklayacağız. Adaylar çıkacak. Adaylar kendi hocalarını söyleyecek. Ondan sonra da biz. Seçim bittikten sonra daha da hızlanır bu işler. Etik olarak da çok doğru bulmuyorum seçimden evvel."

Fikret Orman, Bolu'nun Gerede ilçesinde yapılacak tesisin temelini atacaklarını, 4 ya da 5 ay içerisinde çalışmaları bitireceklerini aktararak, siyah beyazlı takımın yaz kampını Bolu'da yapacağını ifade etti.

Derneği birlikte ziyaret ettiği AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fetih Metin'e başarılar dileyen Orman, şunları kaydetti:

"Fatih bizim kardeşimiz. Kendisini görmek istiyordum bugüne nasip oldu. Bolu çok sevdiğimiz bir yer. Çocukluğumda Boluspor 1. Lig'deydi. Burada çok canımızı yakarlardı. Biz o zamanlarda otobüsle geliyorduk takımla. Çok enteresan maçlar oynamıştık burada. İnşallah Bolu'da Süper Lig'e çıkar da dahada güzel maçlar oynarız. Bolu bir futbol şehri ve futbolu da seviyor. Ankara ve İstanbul'a da çok yakın. Bolu'da çok taraftarımız var. Güzel ilişkilerimiz oldu."

Fikret Orman, daha sonra Fatih Metin'e futbolcuların imzaladığı formayı hediye etti. Konuşmanın ardından Orman, dernek girişinde taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:54
  1. Beliktaş kulübü başkanı Fikret Orman
  2. Beşiktaş
  3. Bolu
  4. Gerede

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