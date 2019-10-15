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Fikret Orman'dan flaş açıklama! Bağıranlara değil, suskun kalanlara daha çok kırgınım

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kadın basketbol takımının TRC İnşaat ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladığı törenin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

15 Ekim 2019 Salı 14:22
Fikret Orman'dan flaş açıklama! Bağıranlara değil, suskun kalanlara daha çok kırgınım

Seçim sürecine ilişkin gelen sorulara cevap veren Fikret Orman, "Yoğun bir gündem var. 4 aday var. Beşiktaş’a hayırlı, uğurlu olsun. Umarım projelerin konuşulduğu bir süreç olur. Beşiktaş camiası büyük bir camia gibi gözükse de dar bir camiadır. Herkes yüz yüze bakacak. Adayların birbirlerine kırıcı sözler söylememesini temenni ederim" dedi.

Kendi yönetiminin yaptıklarını sürecin geçmesinin ardından değerlendirileceğini belirten Orman, “Polemik yaratmak istemem. Doğru da bulmuyorum. Adaylar kendi içlerinde programlarını yapacak. Beşiktaş Genel Kurulu’na ve taraftarlara kendilerini ifade edecekler.

Ahmet Nur Çebi benim ağabeyim. 6.5 sene birlikte görev yaptık. Önemli işlere imza attık. Bu aile işi. Bazı zaman öyle, bazı zaman böyle olur. Bizim bulunduğumuz dönemde tek amaç Beşiktaş’a hizmet etmektir. Bir şeye çok dikkat ettim. Her konuyu istişare ettim. Fikirlerini almışımdır. Son günlere kadar da öyledir. İyi şeyleri ben yaptım diye sahiplenir, başka şeyler olursa başkana refere edilir. Benim olduğum dönemi süreç geçtikten sonra tarih değerlendirecektir. Benle ilgili bir şey olursa ben de cevap veririm” şeklinde konuştu.

“İkimiz de Beşiktaş için mücadele ettik”

Başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi ile birlikte çok mücadele ettiklerini ifade eden Fikret Orman, “Şenol Güneş ile ben anlaştım. Benim irademdi. Benim irademle Beşiktaş’ta hocalık yaptı. Beşiktaş’ın bir yönetim kurulu var, herkes istediğini söyler. Ancak kararlar son olarak başkan tarafından verilir. Çok bir şey söylemeyeyim. 6.5 sene çalıştık. Çok önemli krizlerde birlikte mücadele ettik. İkimizde Beşiktaş için mücadele ettik. Umarım önümüzdeki süreç onlar açısından iyi olur” diye konuştu.

“Yaşananları hak etmediğimi düşündüm”

Yaşadığı kırgınlıkları daha önce anlattığını söyleyen Orman, “Benim kırgınlıklarımı bırakırken anlattım. Hiçbir zaman yorgun değildim. Sadece yaşananları hak etmediğimi düşündüm. 1 senelik bir süreç. Camianın kanaat önderlerini her yerde topladım, yönetime sahip çıkmaları gerektiğini söyledim. Böyle bir destek görmediğim için bıraktım” dedi.

Başkan adaylarından Serdal Adalı’nın kendi yönetiminin devamı olup olmadığıyla ilgili de konuşan Orman şunları söyledi: "Kimse kimsenin devamı değil. Burası padişahlık değil. Ben de padişah değilim. Burası Beşiktaş kulübü, herkesin oyu var. Herkes bundan sonraki süreçte hizmet için mücadele edecektir. Mali durumlar konuşuluyor. Ben geldiğim gün ‘Şimdi değilse ne zaman’ sözüyle gelmiştim. Geldiğimiz günden beri para arıyoruz. 2 tane ikinci başkanım var. Serdal Bey de, Ahmet Bey de bunların şahididir. Biz hep mücadele ettik. Ben nasıl çözdüysem, onlar da öyle uğraşacaklardır. Aday olmaları bunu yapabileceklerini düşündüklerini gösterir. Aynı mücadeleyi vereceklerdir. Biz Beşiktaş’ın en kötü gününde işe başladık. En büyük yatırımlarını yapan yönetim olduk.”

“Bağıranlara değil, suskun kalanlara daha çok kırgınım”

Kendisi için bağıranlara değil suskun kalanlara daha çok kırgın olduğunu ifade eden Orman, “Süleyman (Seba) ağabey iyi ki bu dönemde başkan değildi. Sosyal medyada yazılanlar, küfürler, kurulan gruplardan edilen hakaretler. Kahrolurdu adam. Devir değişti artık. 2012’de benim başladığım devirle bugün bile bir değil. Her geçen gün daha da zorlaşıyor. Beşiktaş koltuğunu herkes önemsiyor ama insana verdiği manevi zararların da haddi hesabı yok. Stat yapılırken tabiri caizse ben buranın ameleliğini yaptım. 'Başkan tatile çıktı' diye haberler yapıldı. Ben buranın çalışanı değilim. Bu devirde, bu çağda bütün camialar için söylüyorum Fenerbahçe, Galatasaray da dahil çok zor bir şey. Başakşehir ile maç yapıyoruz kaptanımız penaltı atacak, 'Yönetim istifa, bilmem ne Burak' diye bağırıyorlar. Ben bağıranlara değil de, susanlara kırgınım. 200 kişi bağırıyor diyorlar geri kalan 39 bin 800 kişi ne yapıyor? Benden sonra gelen başkanların buna müsaade etmemesi lazım” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 14:22
  1. Fikret Orman
  2. Beşiktaş Genel Kurulu
  3. Ahmet Nur Çebi
  4. Serdal Adalı
  5. serdal adalı kimdir

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